¿Te suenan alguna de estas actitudes? Descubre cuál es tu perfil de conductor

Cada persona es un mundo y más cuando se sienta delante de un volante. No todos reaccionamos igual ante los sobresaltos, el peligro, los atascos o las averías, aunque sí es cierto que hay una serie de perfiles que son fáciles de reconocer cuando estamos conduciendo.

Hay varios perfiles de conductor, pero quizás estos cinco sean los que más reflejan los estereotipos. Desde el que peca de precavido hasta el que no domina los nervios y se pone colérico… ¿eres capaz de reconocerte en alguna de estas actitudes o perfiles?

1. El agresivo. O el colérico, como se prefiera. Es el que no domina los nervios al volante, grita por cualquier cosa y usa el claxon más que los intermitentes. Ojo si te lo cruzas en la carretera, puede ser que al siguiente semáforo en rojo se baje del coche para tener una charla nada amistosa contigo si considera que has hecho algo que haya podido perjudicarle.

2. El descuidado. Conduce con las ruedas más en las nubes que en la carretera. Puede que no use los intermitentes o que, si lo hace, se equivoque de sentido. Es el típico que no sabe dónde ha aparcado el coche o que cambia de carril sin avisar. En resumen, no coordina muy bien el manejo del volante con lo que ve en la carretera.

3. El exhibicionista. Le vale más fardar de coche que fardar de conocimientos en seguridad vial. Coche potente, asiento reclinado, música a tope, solo una mano en el volante… ¿te suena? Pues ojo que no suele estar muy atento a las normas viales y puede darte un susto si se te cruza en la carrera.

4. El precavido. El conductor atento por excelencia. Conoce todas las señales de tráfico y todos los límites de velocidad (y, por supuesto, los respeta). Va tranquilo y se asegura mil veces antes de hacer cualquier maniobra, para no poner a nadie en peligro.

Una vez vistos estos perfiles, que seguro que os suenan… ¿os reconocéis en algo de ellos?