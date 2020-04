Cómo saber si recibes en casa toda la velocidad de Internet que tienes contratada

En estos días de confinamiento en casa por la crisis sanitaria del coronavirusel uso de Internet se ha disparado, como era de prever.

Según IPG Mediabrands, solo a través del televisor, el consumo de plataformas de streaming ha crecido un 166% con respecto a la misma etapa de 2019.

El mismo estudio indica una explosión de tráfico en las redes sociales: en Facebook ha aumentado un 46%, en Instagram un 34% y en Twitter un 23%. Por su parte, Comscore asegura que en comparación con la semana del 10 al 16 de febrero, el número de visitas a las redes sociales en general del 9 al 15 de marzo aumentó un 55% en España.

El uso en España de las redes sociales ha crecido un 55% desde mediados de febrero. Comscore

Este mismo portal informa de un crecimiento del 74% en España en el número total de visitas a sitios de noticias generales en esas mismas fechas.

Con todos estos datos, muchos se hacen la misma pregunta: ¿me irá bien Internet? Y después de cerciorarse de que sí -y de que algunas empresas están trabajando en que todos podamos hacer un buen uso de la red-, la siguiente pregunta es: ¿estoy navegando realmente a la velocidad por la que pago?

En primer lugar, asume que nunca vas a llegar a recibir toda la velocidad que tengas contratada. Esto es así aquí y en China.

Cuando se te pase el enfado, lo que puedes hacer para saber si ‘al menos’ te acercas un poco a los megas por los que pagas es hacer una medición, es decir, hacer un test de velocidad de tu conexión a Internet.

¿Cómo hago un test de velocidad de Internet?

Antes, un par de apuntes: en primer lugar, este tipo de test los puedes hacer tanto desde un ordenador -bien sea portátil o bien sea de sobremesa- como desde cualquier otro dispositivo -móvil, tablet...-, lo único que necesitas es, obviamente, poder conectarte a Internet a través de un navegador.

En segundo lugar, antes de lanzarte a hacerlo, conviene que te asegures de que tu red no se está usando, es decir, que no estés realizando ninguna actividad o descarga que consuma ancho de banda. Si no estás seguro si hay algo que puede interferir, lo mejor es reiniciar el ordenador o dispositivo y hacer el test.

Ahora ya simplemente escribe ‘test de velocidad’ en tu buscador y selecciona uno de los que te salen. Por ejemplo, uno de los más recomendables para comprobar tu conexión de Fibra o ADSL es testdevelocidad.es.

Esta misma página te aconseja que uses los navegadores Chrome o Firefox, ya que Internet Explorer “puede dar resultados no satisfactorios”. Te recuerda que cierres “todas las aplicaciones o programas que tengan conexión a Internet” y que “se consigue más velocidad conectándose por cable directamente al router”.