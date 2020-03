Nueve herramientas digitales que te sirven para teletrabajar en cuarentena

Maca y Iago, creadores de IdeandoAzul, se definen a sí mismos como una pareja de ‘almas inquietas’. Ellos ‘teletraviajan’, un concepto nuevo surgido en este mundo moderno que cada vez es más virtual. La Era de Tecnología nos permite ser nómadas digitales y desarrollar nuestra actividad empresarial desde cualquier rincón de la Tierra -incluso desde Islas Gili, como estos emprendedores-.

Sin embargo, no todos los ciudadanos son tan vanguardistas y a algunos el teletrabajo forzado que les ha impuesto la cuarentena por el coronavirus se les está haciendo un poco cuesta arriba. Después de más de dos años trabajando en remoto, estos expertos digitales nos cuentan las claves para triunfar en esta tarea.

Herramientas digitales para el teletrabajo

Las cosas han cambiado mucho en unos pocos años: no hace tanto, los recursos para teletrabajar eran mucho más escasos. Hoy disponemos de “maravillas”, aseguran Maca y Iago: “Ahora a nadie le extraña que estés diseñando su página web desde una isla en Indonesia mientras ellos están en Madrid o en Barcelona, y esto es algo que, no me cabe duda, irá en aumento”.

Ellos recomiendan nueve herramientas que utilizan en su día a día:

Loom . Para grabar vídeos a clientes.

. Para grabar vídeos a clientes. Zoom . Para tener reuniones online con el equipo o los clientes.

. Para tener reuniones online con el equipo o los clientes. Calendly . Para agendar citas o sesiones de nuestro calendario.

. Para agendar citas o sesiones de nuestro calendario. Asana . Gestor de proyectos y clientes que te permite desgranar cada pequeña tarea.

. Gestor de proyectos y clientes que te permite desgranar cada pequeña tarea. Toggl . Para medir los tiempo de cada tarea y poder tomar decisiones sobre la planificación.

. Para medir los tiempo de cada tarea y poder tomar decisiones sobre la planificación. Quaderno . Para generar nuestras facturas de manera automatizada y/o tener toda la contabilidad ordenada.

. Para generar nuestras facturas de manera automatizada y/o tener toda la contabilidad ordenada. ThriveCart . Para los cobros online.

. Para los cobros online. Google Drive . Para archivar todo lo que necesites para tu negocio.

. Para archivar todo lo que necesites para tu negocio. Slack. Para poder charlar de manera instantánea con el equipo.

5 puntos clave para que una rutina de teletrabajo tenga éxito