¿Por qué no deberías echar aceite al agua de cocer la pasta?

La pasta es uno de esos platos fáciles de hacer y que gustan tanto a los pequeños de la casa como a los mayores. En diez minutos se puede cocer la pasta y hacer múltiples platos: desde los macarrones más clásicos con tomate a espaguetis carbonara o ensaladas con ingredientes al gusto.

Las posibilidades son infinitas a la hora de cocinar los platos, pero todos comienzan con la cocción de la pasta y, para esto, solo hay dos posibilidades: ¿echar o no echar aceite en el agua?

¿Por qué no hay que echar aceite?



Mucha gente tiene la costumbre de echar un chorrito de aceite en el agua que se usa para cocer los macarrones y, seguramente, hayan oído decir a las personas mayores de la familia que eso se hace para que la pasta no se pegue en la cacerola.

Sin embargo, para que la pasta no se pegue no hace falta echar aceite. Basta con remover constantemente durante el tiempo de cocción y, de este modo, evitar que se acumule la pasta en el fondo de la cacerola y, como consecuencia, se pegue.

Por Internet se pueden encontrar muchas recetas de pasta que incluyen el aceite entre los ingredientes para este fin. Pero, la razón por la que no es recomendable echarlo es porque este aceite mezclado con agua puede dejar una película grasa en la pasta que puede afectar al buen resultado final cuando se añade la salsa con la que se acompaña la pasta.

Obviamente, esto dependerá también de la cantidad de aceite que se eche. Si es una pequeña cantidad, no va a influir en que no se peguen, pero tampoco se va a crear ninguna película grasa. Por lo tanto, no hace falta echarlo, pero si se echa muy poco, tampoco se va a estropear la pasta.

¿Y la sal?

La mayoría de las recetas, por no decir todas, aconsejan echar sal en el agua una vez que ha empezado a hervir. Además, aunque la mayoría de la sal se queda en el agua, es una cantidad bastante considerable. Sin embargo, no es necesario echar sal en el agua de la pasta, ya que siempre se le añade muchos condimentos y salsas como toque final de la receta: tomate, carbonara, boloñesa, salsa rosa para las ensaladas…

Así, esta opción de echar o no sal en el agua va un poco al gusto del consumidor, pero si no se echa, nos vamos a ahorrar esa cantidad de sal en nuestra dieta y, en ningún caso, la receta va a quedar sosa tras añadir el acompañamiento a la pasta.