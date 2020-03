Cómo hablar de sexo con adolescentes. Seis consejos para padres que quieren abordar el tema con sus hijos

Aunque los expertos insisten en que es determinante abordar el tema desde niños y que los padres deben jugar un papel principal en la educación sexual de sus hijos, los estudios siguen arrojando cifras muy pobres sobre la implicación de los progenitores en este tema.

El estudio Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia realizado en 2013 por la Liga Española de la Educación concluyó que las principales fuentes de información sobre sexualidad para los adolescentes son las charlas en los centros educativos (52%), las amistades (42%) e internet (33%). Solo un 12% de los encuestados reconoció haber tratado el tema directamente con sus padres.

Además, siete de cada diez jóvenes afirmaron sentir temor a hablar de sexualidad, el 47% confirmó que ninguno de los dos padres les había aconsejado evitar las relaciones sexuales y el 28% que tampoco les habían recomendado llevar siempre un preservativo.

Sin embargo, es una realidad que el inicio de la vida sexual y de pareja comienza cada vez antes en nuestro país: una tercera parte de los participantes en este estudio (unos 700 jóvenes entre 14 y 18 años) reconoció haber tenido su primera relación sexual a los 15 y un 13,5% a los 13 años.

¿Por qué, sin embargo, a los padres les sigue resultado incómodo abordar este tema con sus hijos? La sexóloga Amber Madison, autora de Cómo hablar de sexo con los adolescentes… para que te escuchen (Ediciones Oniro), afirmaba tajante en este libro: “porque a la gran mayoría le resulta incómodo, o le da reparo, o vergüenza, porque no quieren decir nada que anime a sus hijos a lanzarse a las relaciones sexuales... Porque lo más probable es que no tengan ni idea de qué decir o de cómo decirlo”.

Cambiar el modus operandi de los padres a la hora de abordar la sexualidad de sus hijos se hace absolutamente necesario para que los jóvenes tengan acceso, sobre todo, a una información veraz -alejada de los bulos y falsos mitos que corren por las redes sociales- que les sirva, a su vez, decidir sin coacciones sobre su cuerpo y evitar conductas de riesgo como no protegerse para evitar embarazos indeseados o enfermedades de transmisión sexual.

Estos son algunos de los principales consejos que los especialistas recomiendan para tratar el tema con naturalidad con adolescentes:

Si viene de antes, mejor

La sexualidad no es un tema que se debería abordar a bocajarro cuando los padres sospechan que sus hijos han llegado a una edad de no retorno o cuando estos inician su primera relación sentimental. En realidad, la educación sexual debería estar presente en las conversaciones familiares desde la infancia - ofreciéndola de forma gradual y adaptada a cada edad- para que cuando lleguen los cambios físicos, hormonales y psicológicos de la adolescencia no les pillen por sorpresa.

Sin evasivas

Cuando un adolescente pregunte por el tema se recomienda no irse por las ramas, responder con evasivas o directamente evitar contestarle. El adolescente necesita respuestas y éstas se le deben ofrecer utilizando una terminología adecuada a su edad. Hay que evitar hablarle como si fuese un niño y también tratarle como si fuésemos sus colegas. Lo principal es fomentar el diálogo, convertirse en un referente para él y hacerle sentir que cuando le asalten las dudas o los miedos puede confiar y plantear sus preguntas sobre sexualidad.

Superar la vergüenza y aceptar la incomodidad

Tener siempre presente que, por mucha vergüenza que nos dé, evitar hablar de este tema con los hijos se convierte en una negligencia que puede acabar trayendo consecuencias nefastas: informaciones no siempre contrastadas encontradas por internet, acceso pornografía en busca de respuestas... y, sobre todo, no tener la seguridad de a qué fuentes han recurrido los jóvenes. Confesar a los hijos/as que abordar el tema da ciertos reparos (como probablemente se los produzca a ellos también) puede convertirse en la mejor manera de romper el hielo y entablar una conversación. Si los jóvenes se acostumbran a hablar de sexo con los adultos también serán capaces de hablar del tema con sus parejas y esto reforzará su autoestima y su capacidad para expresar lo que desean hacer y lo que no.

Utilizar un hilo conductor

Buscar siempre una excusa o motivo que pueda dar pie a la conversación. Por ejemplo, un primer enamoramiento del niño o niña podría ser una buena oportunidad para abordar las relaciones sentimentales, los amores no correspondidos o la actividad sexual. También se puede recurrir a alguna canción, una escena de una película, alguna noticia del periódico o informativo o un libro para para empezar una conversación (más abajo facilitamos un listado de libros que pueden ser de ayuda tanto a padres como a hijos).

Abordar todos los temas

Tanta importancia tiene para los jóvenes que se aborden temas como el uso de preservativos, la práctica del coito o el sexo oral, como presentarles los riesgos a los que se exponen si no tomar medidas para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados; y también analizar aspectos más emocionales como las rupturas sentimentales, los desengaños amorosos, el respeto mutuo o la plena libertad para dar o no dar un consentimiento.

Que no sea un sermón

No se trata de que la charla sea unidireccional, hay que potenciar que los jóvenes se animen a expresar sus sentimientos y dudas para tener una idea más precisa de lo que les preocupa. No hay que intentar tampoco abordarlo todo en una única conversación y dar por zanjado el tema. Una vez iniciado el tema, hay que intentar ahondar en él de forma progresiva y resolver las cuestiones que vayan surgiendo.

Algunos libros recomendados para abordar el tema con adolescentes:

- La sexualidad y los adolescentes. Conceptos, consejos y experiencias. Miguel Álvarez. El Mundo en tus manos.

- Guía sexual para adolescentes. Alicia Gallotti. Materia Gris.

- Sexo con sentido. Para jóvenes. Isabel Serrano Fuster. Editorial Síntesis.

- Adolescencia. Una tía sin prejuicios para padres e hijos. Varios autores. DK.

- Amor y sexo. + de 100 preguntas que te haces y los padres no saben cómo contestar. CEPE.

- Cómo hablar de sexo con los adolescentes... para que te escuchen. Amber Madison. Oniro.

- La educación afectiva-sexual para adolescentes. Clemente Franco-Justo, Encarnación Soriano-Ayala y Antonio José González-Jiménez. Octaedro.