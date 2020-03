Qué frutas y verduras están de temporada en marzo

Marzo es el mes en el que termina el invierno y empieza la primavera, aunque todavía no se nota mucho en la cesta de frutas y verduras de temporada, sobre todo en las frutas. Lo que sí encontramos en una gran variedad de verduras de hoja verde, muy ricas en folatos y en vitaminas indispensables para mantenernos saludables. Y es que, si tomar a diario grandes cantidades de frutas y verduras en abundancia es un gran aliado de nuestra salud, consumirlas de temporada -y de proximidad- es aún mejor, pues también favorece la salud del planeta, son más baratas, más sabrosas y más favorecemos a los agricultores locales. Por todo ello, varios organismos, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las ONG ecologistas o la OCU, recomiendan el consumo de vegetales de temporada.

Frutas

•Aguacate: Esta fruta procedente de Latinoamérica se ha ganado a pulso la buena fama de la que goza. Además de estar buenísimo, es muy rica en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo que el aceite de oliva. Por eso comparten propiedades, como la protección cardiovascular y el cuidado de la piel.

•Frambuesa: También es muy rica en vitamina E la frambuesa, una fruta con muy poca azúcar, pero con abundancia de vitaminas del grupo B y antioxidantes, como los betacarotenos o la vitamina C.

•Fresa y fresón: Esta fruta tan deliciosa como perecedera no está muchos meses entre nosotros, pero eso hay que aprovechar al máximo sus propiedades, como la prevención de la anemia por su gran cantidad de hierro, y su capacidad diurética. Además de ser muy rica en antioxidantes, magnesio, potasio o fósforo.

•Kiwi: Antes de que dejen de estar en su punto álgido en los próximos meses, el kiwi sigue siendo una de las frutas más presentes durante el invierno. Es más rico en vitamina C que las naranjas y una gran fuente de fibra y potasio.

•Limón: Puede que no apetezca comérsela a bocados, pero es condimento ideal para cientos de platos en los que aprovechar sus infinitas propiedades, como su poder astringente, antioxidante, antiácido…

•Mandarina: Marzo es el último mes en que podemos disfrutar de la dulce mandarina, una fruta rica en vitamina C, betacarotenos, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

•Manzana: ¡Que suerte poder disfrutar todo el año de alguna variedad de manzana! Son digestivas, ricas en fibra, buenos para el corazón gracias a sus flavonoides y un antiácido perfecto… entre otras cosas.

•Naranja: Hasta casi el verano, la naranja española está en todo su esplendor, así que no hay excusas para no disfrutar diariamente de su ricos sabor y la gran cantidad de vitamina C, flavonoides y fibra que nos aporta.

•Níspero: En marzo podemos disfrutar de los primeros nísperos, una fruta presente durante casi toda la primavera. Su color anaranjado delata su gran riqueza en betacarotenos -un gran antioxidante-, pero además contiene potasio y peptina, la misma fibra que la manzana.

•Plátano: No hay buen deportista que se precie que no lleve consigo un plátano, una fruta digestiva y fácil de comer que contiene una gran cantidad de potasio y magnesio. Además, es la preferida de los niños gracias a su rico sabor.

•Pomelo: más o menos hasta mitad de la primavera se puede disfrutar de esta peculiar fruta cítrica de sabir amargo, solo apta para valientes. Su gran cantidad de vitamina C propia, ácido fólico y betacarotenos y su poder astringente y antioxidante, bien valen algún que otro guiño.

Frutas y verduras de temporada en marzo según las web Soydetemporada.es soydetemporada.es

Verduras

•Acelga: Es asombroso como una verdura con un sabor tan neutro puede tener tal cantidad de nutrientes, entre ellos, mucha vitamina C, ácido fólico, vitaminas A, E y B y magnesio, entre otros…

•Ajo: Encontramos ajos todo el año, y en perfectas condiciones y conservando todas sus propiedades, que son muchísimas, desde mejorar la circulación, hasta proteger a nuestro aparato respiratorio de virus y bacterias, por no hablar del delicioso toque que les da a prácticamente todos los platos que cocinamos.

•Alcachofa: A esta dulce verdura siempre se le han atribuido propiedades depurativas, y no les falta razón, pues contiene cinarina, que ayuda a proteger y favorece la función del hígado, e la inulina, una fibra que reduce la concentración de azúcar en la sangre tras las comidas y que favorece el equilibrio de la flora intestinal y combate el estreñimiento. Además, es rica en minerales y oligoelementos, como potasio, fósforo, cobre y zinc.

•Apio: Este condimento de sabor intenso y aromático, nos ayuda a combatir los gases y la hinchazón abdominal, favorece la digestión y es diurética. También es rica en potasio y el magnesio.

•Brócoli: Si existieran los superalimentos, sin duda, el brócoli sería uno de ellos, pues es muy rico en nutrientes beneficiosos, como vitaminas del grupo B, C y A, hierro y fitoestrógenos que ayudan a paliar los molestos síntomas la menopausia.

•Cardo: Además de incluirlo en nuestras comidas, el cardo es popular en infusión para aprovechar al máximo sus propiedades como protector hepático. Consumido entero es rico en ácido fólico, fibra y potasio y, por tanto, diurético.

•Cebolla: La humilde cebolla nunca debe faltar en la cocina, ya no porque está riquísima y es parte indispensable de la tortilla de patata, también porque de ella se dice que ayuda a la circulación de la sangre, además de ser diurética, antioxidante y prebiótica.

•Coliflor: Es menos famosa que el brócoli, pero mucho más consumida y muy versátil. Cruda o cocinada, nos ofrece gran cantidad de nutrientes esenciales, como vitamina C, fibra y otros antioxidantes. ¿Sabíais que un poco de pan con vinagre reduce ese olor que a veces no resulta muy agradable?

•Endibia: Excelente fuente de ácido fólico -ideal para las embarazadas- la endibia contiene intibina, una sustancia que, además de conferirle su característico sabor amargo, ayuda a proteger el hígado.

•Espárrago verde: Este mes empieza la temporada de espárragos, una verdura con una gran cantidad de ácido fólico, vitaminas A, C, E y K, que diurético y laxante y que ayuda a proteger la salud de los huesos.

•Espinaca: Es una de las verduras más ricas en ácido fólico, sobre todo su la consumimos en ensalada y cruda. Además, contiene mucho hierro, antioxidantes y es ligeramente laxante.

•Guisante: Aunque es muy popular consumirlos en lata o congelados, en esta época están tiernos en todo su esplendor, sobre todo cuando empieza la primavera. A caballo entre las verduras y las legumbres, además de dulces, son ricos en vitamina C, ácido fólico y hierro.

•Lombarda: La temporada de lombarda está terminando, así que hay que aprovecha par disfruta de las propiedades que esconde su llamativo color morado, como su capacidad para evitar la retención de líquidos y su riqueza en folatos y antioxidantes.

•Lechuga: La modesta lechuga no debería faltar nunca en nuestras ensaladas, pues contiene gran cantidad de potasio y ácido fólico. La escarola, un miembro de su enorme familia, también está de temporada y es riquísima en ácido fólico, potasio y flavonoides.

•Puerro: Rico en potasio y muy pobre en sodio, el puerro no puede faltar en tu dieta si tienes tendencia a retener líquidos. Además, es digestiva y favorece a circulación.

•Rábano: A las ensaladas no les faltará sabor si añadimos unos cuantos rábanos, que además aportarán mucho potasio, un diurético excelente.

•Remolacha: Su intenso color delata la enorme cantidad de flavonoides que contiene, unas sustancias cardioprotectoras y muy antioxidantes. Aunque mejor aún si cabe es su sabor, dulce y ligero.

•Repollo: Como otras coles, contiene vitamina C en abundancia, además de otras del grupo B, A y muchos minerales, como hierro. Consumida en chucrut es un excelente probiótico.

•Zanahoria: No se ha demostrado que la zanahoria sea buena para la vista, pero lo que está claro es que tiene nutrientes a los que no podemos renunciar, como el potente antioxidante betacaroteno (vitamina A), vitamina C y folatos. ¡Y a los niños el encanta su sabor dulce!