El viral truco de una mujer para conservar un aguacate abierto en la nevera durante días

Decir que el aguacate está de moda ya es decir poco. Simplemente, el aguacate ya es parte de nuestra dieta. Esta fruta disfrazada de verdura ha colonizado nuestra despensa, nuestras fruterías y supermercados, y hasta nuestros campos (que se lo digan a los valencianos que han visto como muchos naranjos han desaparecido para dejar paso al árbol del aguacate).

Encontramos aguacates de octubre a junio y cada vez mejores porque ahora también son españoles. No es chovinismo, es cuestión de cercanía. Ahora llegan a la frutería antes. Recorren menos kilómetros porque vienen de la Axarquia malagueña o de la Costa Tropical granadina.

Nos gusta el aguacate, ya sea sobre una tostada, en ensalada o para elaborar guacamole (que no, oficialmente no lleva tomate... pero se lo ponemos). El problema es que no siempre nos comemos entero el aguacate que partimos. Y aquí llega el problema: lo dejamos en la nevera y se oxida. Cuando vamos a aprovecharlo de nuevo, su bonito verde ha virado hacia un sospechoso gris negruzco.

Para remediarlo hemos usado papel de aluminio o film transparente y ha dado igual. El medio aguacate se oxida sin remedio. Pero hay un modo de evitarlo. Lo ha descubierto, casi por azar, una mujer de Nueva Zelanda. La respuesta, claro, estaba en la naturaleza.

Cherry Gaddes, así se llama este ama de casa neozelandesa, ha encontrado el remedio en la humilde lechuga, esa que suele dar vueltas por la nevera sin que muchas veces reparemos en ella (especialmente si es del tipo iceberg, porque no sabe a nada pero no muere nunca).

Ha sido en su perfil de Facebook donde Cherry ha compartido su descubrimiento. "Más o menos accidentalmente he descubierto que he estado tirando envoltura de comida de primera clase", ha escrito en referencia a la lechuga.

"Las hojas de lechuga, especialmente las externas que son un poco más duras, ¡son excelentes para envolver alimentos! De hecho, están diseñadas inicialmente con ese propósito", comenta. De esto último podrían tomar nota los supermercados que se empeñan en envolver la fruta... ¡en plástico!

Gaddes ha colgado una foto de su medio aguacate, tras pasar una semana envuelto en una hoja de lechuga.... y se ve perfecto. "Por cierto, ¡las hojas de lechuga también mantienen los bollos frescos!", añade.

El post de esta neozelandosa en su perfil de Facebook ha tenido un inmenso éxito (lo que da cuenta de la fiebre "aguacatera" que recorre el mundo). Acumula casi 13.000 "Me gusta" y ha sido compartido más de 10.000 veces.

El aguacate: rico, sano, pero no adelgaza

Efectivamente, el aguacate está rico, es fresco y es sano. Mucho. Se le considera un superalimento. Las razones: tiene ácidos grasos monoinsaturados, compuestos bioactivos (alguno antioxidante), potasio, Vitamina E, Vitamina B6, ácido fólico y fibra.

El aguacate contiene fibra y tiene un efecto saciante, pero no tiene propiedades adelgazantes. No debes comerlo si sigues una dieta hipocalórica (por su alto contenido en grasas), si sufres de insuficiencia renal (por su alto contenido en potasio) o si eres alérgico al látex.