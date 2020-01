La Copa del Rey ha incluido en esta edición una novedad que a alguno le ha supuesto más de un quebradero de cabeza: la emisión de los partidos a través de la plataforma de streaming DAZN.

Introducción rápida: DAZN es una plataforma de streaming -como un 'Netflix de los deportes'- que se puede adquirir por 9,99€ mensuales o 99,99 € anuales, aunque igual que hacen en el resto de plataformas el primer mes es gratuito.

¿Cómo se puede ver la Copa del Rey en DAZN? Básicamente podrás ver los partidos en todos los dispositivos susceptibles de ser conectados a Internet: tablets, smartphones, ordenadores, consolas o televisores inteligentes -también en televisores normales a los que conectes tu dispositivo con Internet-.

Si utilizas tablet o teléfono, ver los partidos es muy sencillo porque solo tienes que bajar la app oficial -gratuita tanto en iOS como Android- y acceder a tu cuenta. Lo mismo si los ves en el ordenador: simplemente accede a la página web de la plataforma y entra con tu usuario y contraseña.

Pero en los deportes el rey no es solo el fútbol, lo es también la tele… y aquí se complica un poquito la cosa. Existen varias formas de ver tu partido favorito en un televisor y te las contamos en este artículo.

En tu ‘smart TV’ con la aplicación oficial de DAZN

Si tienes televisores con los sistemas operativos Android TV, TizenOS (Samsung), WebOS (LG) y Panasonic Smart TV, esta es la forma más sencilla de ver los partidos: busca la aplicación oficial de la plataforma en la tienda de aplicaciones del sistema operativo de tu televisor. Una vez instalada, solo tienes que acceder e iniciar sesión con tu cuenta.

Usando las consolas PlayStation y Xbox

Tranquilo, verás fútbol de verdad y no el FIFA. DAZN está disponible en las consolas PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro y las Xbox One S y Xbox One X. Es decir, que en su menú de aplicaciones te encontrarás con una aplicación específica de DAZN. Solo tienes que identificarte con usuario y contraseña y podrás navegar por la plataforma desde tu consola en tu televisor.

¿Tienes Chromecast en tu tele? ¡Utilízalo para usar DAZN!

Envía el contenido que quieres ver -los partidos en este caso- a través de tu aplicación en el móvil o en la tablet a tu Chromecast conectado al televisor. También puedes enviar el contenido desde la web si utilizas Google Chrome como navegador. ¡Ojo! Asegúrate de estar usando la misma conexión WiFi en el teléfono, tableta u ordenador que en Chromecast para que funcione.

DAZN también Apple TV

La plataforma deportiva de streaming también tiene una aplicación oficial para Apple TV. Solo tienes que descargarla desde la tienda de aplicaciones del dispositivo y acceder con tu usuario y contraseña.

Con Fire TV de Amazon

Con Fire TV de Amazon el proceso es muy parecido al de Apple TV: busca DAZN dentro de este servicio, identifícate con tus credenciales y empieza a disfrutar del contenido. Así de fácil.

Y si no eres tan moderno, recurre al clásico HDMI

Si todas estas tecnologías todavía se te escapan o no han llegado a ti, siempre puedes utilizar un cable HDMI para conectar tu portátil al televisor. Verás en la pantalla lo mismo que veas en la del ordenador, así que la forma de navegar será igual que si vieras el partido en el PC.