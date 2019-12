Estas son las claves para comprar un coche nuevo el próximo 2020 y acertar

Año nuevo, mi vida nueva. O por lo menos para algunos, la entrada en el 2020 significará coche nuevo. Bien sea porque tienes que renovar tu vehículo, porque han cambiado tus necesidades o porque quieres cambiar de utilitario, estos son algunos aspectos que debes tener en cuenta para que tu compra sea todo un éxito.

Lo primero es fijar tu objetivo. Esto no quiere decir que te obsesiones con una marca o un modelo concreto, si no que definas tus necesidades para hacer una compra ajustada a tu estilo de vida. Si haces trayectos en ciudad, apuesta por un urbano compacto y si tienes una gran familia o te gusta hacer escapadas de fin de semana a la naturaleza, mejor un SUV o un coche espacioso.

El presupuesto también va a ser determinante, no vaya a ser que adquieras un tipo de financiación que después ahogue tu economía. Estudia los precios, las diferentes ayudas tanto estatales como de las diferentes marcas y no desdeñes echar un vistazo al mercado de los coches de segunda mano ya que puedes encontrar coches muy fiables por menos de lo que imaginas.

Los motores eléctricos, una apuesta segura

Lo que sí que será un factor determinante que te hará acertar seguro es apostar por un coche eléctrico o híbrido. Aparte de que estos vehículos, en general, te ahorrarán gastos de combustible, también te evitarán problemas a la hora de circular por la ciudad.

Las zonas de emisiones restringidas, como Madrid 360º o la ZEB de Barcelona, limitarán durante el próximo año la circulación de los coches sin etiquetas de la DGA. A no ser que tu coche disponga de un adhesivo B o C, Cero Emisiones o Ecológico, no podrás acceder dentro del perímetro de estas áreas.

Te recomendamos que apuestes sobre seguro y estudies los vehículos ecológicos, ya que te salvarán de unos cuantos quebraderos de cabeza. Además, la gran mayoría de ayudas están destinadas a este nuevo tipo de movilidad por lo que el precio final será más económico. Las diferentes marcas también potencian, como Hyundai, la instalación de puntos de recarga privados.