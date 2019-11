Estas señales te indican que debes cambiar de coche

Cuando toca cambiar el coche nunca suele ser el mejor momento. Adquirir un nuevo vehículo es un gasto de dinero que durará, al menos, un año largo de financiación sin tener en cuenta el pago inicial. Podemos posponer el momento, pero este siempre llega.

De todas formas, nuestros vehículos nos dan claras señales de que toca jubilarlos. La vida media de un coche de gama estándar se sitúa en los 250.000 kilómetros, pero todo depende de la marca, el modelo y del mantenimiento y el cuidado con el que hayas tratado a tu automóvil.

No todo es mecánica

Es verdad que la mayoría de las razones para cambiar de coche son mecánicas. Desde los ruidos en el motor hasta la pérdida de líquidos, hay mil averías que te obligan a sustituir tu coche otro más nuevo. Si además te encuentras en una temporada en la que tu vehículo está más en el taller del mecánico que en el garaje, quizás te compense económicamente comprarte uno nuevo antes de seguir pagando reparaciones.

Por otro lado, hay motivaciones prácticas que impulsan este cambio. Existe todo un mundo desde que nos compramos nuestro primer coche, deportivo o solo con dos plazas, hasta de repente vamos a tener un hijo y necesitamos un vehículo familiar. Es el momento de cambiar de vehículo sin pensarlo, porque el tuyo ya no se ajusta a tus necesidades.

No hay solo una opción

No hace falta que vayas a un concesionario y pagues lo que vale un coche nuevo. Hay ofertas en vehículos de segunda mano si no puedes hacer frente a un gasto tan grande que te sacarán de un apuro a las mil maravillas. De hecho, la venta de estos coches está aumentando.

También puedes vender tu vehículo actual y así ahorrar algo. Si lo has mantenido en óptimas condiciones y no lo cambias por fallos de mecánica, no te será difícil venderlo. De todas formas, ¿sabías que hay marcas de coches que se devalúan menos con el tiempo? Quizás quieras tenerlo en cuenta antes de comprar tu próximo vehículo.