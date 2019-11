¿Cómo de saludable es una dieta vegana?

Ser vegetariano y ser vegano son cosas diferentes. Una dieta vegana no incluye productos de origen animal. Eso lo incluye todo. Es decir, que un vegano no come huevos, miel o leche. Es más, hay veganos que no cocinan la verdura; son los crudiveganos.

La dieta vegana sigue creciendo y lo hace especialmente en las ciudades. Es un fenómeno urbano. El perfil medio del vegano en España es el de una mujer joven que vive en la ciudad.Lo confirma el sector de la comida a domicilio.

Deliveroo asegura que en los dos últimos años el número de pedidos de productos veganos se ha multiplicado por cuatro. En el caso de Just Eat hablan de un incremento de casi el 140% en 2018 en este segmento de la comida vegana respecto a años anteriores.

El gran dilema es si la dieta vegana es absolutamente saludable. O de otro modo, si es suficientemente completa. La incógnita sobre las consecuencias para la salud de llevar una dieta vegana no recibe respuestas coincidentes al cien por cien.

Mientras desde la Unión Vegetariana subrayan que la “ciencia” y los “expertos” les dan la razón -porque reconocen que “es perfectamente viable llevar una alimentación vegana y saludable”-, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) lo matizan.

"Una dieta vegana bien planificada puede ser segura y proporcionar una cantidad adecuada de nutrientes"

La médico especialista en Endocrinología y Nutrición de la SEEN, Katherine García, precisa que una dieta vegana “bien planificada puede ser segura y proporcionar una cantidad adecuada de nutrientes”, con la “única excepción” de la vitamina B12, cuyo origen es “exclusivamente animal”. La vitamina B12 es básica para tener los glóbulos rojos sanos y puede ayudar a prevenir la anemia.

Ese déficit de B12 puede ocasionar trastornos neuronales y anemia, según esta experta. Es por eso que los veganos siempre tienen que suplementarse, ya sea a base de comprimidos o tomando alimentos enriquecidos.

Mucha mezcla para obtener proteína de calidad

“También es difícil” obtener zinc, vitamina D, calcio y hierro, mientras que para compensar la riqueza en ácidos grasos omega 3 del pescado, recomienda incluir semillas, nueces y sus aceites. Los alimentos vegetales proporcionan suficiente cantidad de todos los aminoácidos esenciales, especialmente las legumbres y la soja.

Además, la proteína es un elemento clave en la dieta. Un vegano está obligado a mezclar diferentes alimentos para obtener proteínas de calidad. Para obtener suficiente proteína, un vegano debe consumir una gran variedad de varios productos diarios como semillas, frutos secos, legumbres, granos enteros y productos de soja.

Según la especialista en Endocrinología y Nutrición de la SEEN, la alimentación vegana no es recomendable para poblaciones vulnerables (ancianos, niños y embarazadas), para quienes ve necesario una dieta que incluya también otros alimentos.