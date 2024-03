Shakira derrocha sensualidad con un vestido de escote extremo y mechas de sirena

Shakira revolucionó el mundo de la música (y del corazón) con su Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en la que cantó sin filtros sobre su ruptura con Gerard Piqué y lanzaba algún que otro dardo a Clara Chia. Aunque la canción con el productor argentino nos dejó varios momentos memorables, la estrofa "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" se convirtió en una de las frases más repetidas —y empoderantes— del tema.

Fue tal el boom, que la propia colombiana la ha escogido como título para su próximo disco, Las mujeres ya no lloran, que saldrá a la luz mañana, viernes 22 de marzo. "Son las lágrimas convertidas en diamantes, tomar un poco esas vivencias, elaborarlas y transformarlas en creatividad", decía la artista sobre su nuevo proyecto.

Durante este mes de espera, Shakira ha ido sacando algunos vídeos dónde explica varias de las canciones que aparecen en el álbum, aunque ni una sola pista visual aparte de las carátulas. Sin embargo, esta madrugada por fin revela cómo será el videoclip de su primer 'single', Puntería, y con un invitado de lujo: el actor Lucien Laviscount.

Le vimos por primera vez en Emily en París, aunque ahora posa junto a la cantante colombiana en un set extremadamente romántico. La artista sorprende con un 'total look' rosa y nos damos cuenta de que en los Latin Grammy ya nos dejó una pista sobre su 'outfit'.

En las fotos que ha subido a su cuenta de Instagram, Shakira reaparece con un vestido rosa pastel lleno de 'cut-outs' y unido entre sí con cadenas doradas y cuarzo rosa, la piedra del amor. Este tono es uno de los más repetidos por la cantante y, según nos desveló Anitta Ruiz, "lleva al optimismo y a la dulzura".

La artista se presenta como una Venus, una diosa del amor deseosa de empezar esta nueva etapa, algo que también acompaña con su pelo de sirena, a juego con el vestido.

Shakira devuelve la vida al 'mermaidcore'

La tendencia del 'mermaidcore' llegó con mucha fuerza el verano pasado gracias al estreno del 'life action' de La sirenita, sin embargo, durante este último otoño-invierno, el furor sobre estos seres mitológicos cayó en picado.

Al igual que Afrodita, las sirenas están relacionadas con el agua y el mar, uno de los lugares más especiales para la colombiana, apareciendo en muchas de sus canciones y vídeos, siendo también el protagonista de Copa vacía, su tema junto a Manuel Turizo.

En este tema, Shakira también apuesta por el 'mermaid hair' con una melena rosa, al igual que en Puntería, en el que destacan las ondas deshechas y un tono pastel en el cabello.

Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, nos da las claves del look: "En el cabello, Shakira luce unas ondas surferas, muy naturales y ligeramente despeinadas. Es un look refrescante y muy salvaje, de mujer empoderada. Y es que, entre las prioridades de las mujeres, ya no está tener un cabello totalmente controlado y pulido. Buscan la naturalidad, expresar su esencia, algo que en el cabello rizado se consigue dejando que tenga volumen y un poco de frizz".

Este estilo estuvo muy de moda el año pasado con Zendaya o Gigi Hadid, que se convirtieron en sus grandes embajadoras. No obstante, parece que Shakira quiere que la tendencia vuelva a la vida y, en cuanto salga a la luz el videoclip, se convertirá en una posible propuesta para esta primavera-verano.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.