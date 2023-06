Shakira vuelve a pisar Barcelona con su look más atrevido: en minifalda vaquera y sujetador

A sus 46 años, Shakira sigue siendo una de esas mujeres que se atreve con todo: desde a lanzar 'hits' de absoluto éxito mundial hasta a dar discursos de lo más empoderadores que calan en todo el planeta. Y, por supuesto, a nivel estilístico la cantante nunca se ha quedado atrás.

El armario de la colombiana es casual, atrevido y llamativo. Las prendas cómodas adquieren protagonismo en su guardarropa y en sus looks diarios. Este fin de semana la presencia de Shakira en Barcelona ha sido tan sonada como sus últimos temas y es que la artista no se ha querido perder a Hamilton correr la Fórmula 1 en la ciudad condal. Para la ocasión, la artista ha escogido un look de lo más rejuvenecedor y llamativo que, por supuesto, no podía pasar desapercibido.

La colombiana ha mostrado este estilismo a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una fotografía de ella muy sonriente en el Circuit de Barcelona y luciendo una de las prendas tendencias de este 2023: la minifalda vaquera, combinada con una camisa estampada que llevó desabrochada de manera que deja su sujetador al descubierto.

Shakira ha llevado esta falda 'denim', que es de color blanco, con una camisa con estampado multicolor: en tonos azules, rosas, blancos, morados y amarillos, que combina 'prints' de mariposas y lunares, entre otros elementos, y que pertenece a la firma Versace.

Esta camisa es de manga larga con puño cerrado y la ha llevado de la forma más original: la mitad de la misma metida por dentro de la falda y la otra mitad por fuera. Además, ha llevado la pieza solamente abrochada por un par de botones inferiores, de forma que Shakira acudió a su cita con la Fórmula 1 descamisada y luciendo un original sujetador en tono rosa. Mientras que a modo de calzado optó por unas zapatillas de lona en color rosa empolvado con cordones blancos y plataforma, detalle que hace parecer más alta visualmente.

