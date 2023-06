Zara pone a la venta el top de flecos más recordado del armario de la reina Letizia

Este vestido negro de flecos de Hugo Boss, se lo hemos visto a la reina Letizia en más de una ocasión y en todas ha sido un éxito. La parte de arriba del vestido es el toque que cambia totalmente el vestido y lo mejor es que Zara ha sacado una prenda que imita este efecto que hace tan especial el look, para llevarlo con cualquier vestido básico.

Este vestido de Letizia ha dado de qué hablar todas las veces que lo ha llevado por varias razones; primero porque, con la rejilla de la parte de arriba del vestido y los flecos, vemos un toque más atrevido y actual en la reina. Además, también le sienta genial, parece que se siente muy cómoda con él y siempre acierta en cada ocasión que lo luce.

La primera vez que la reina nos sorprendía con este vestido, fue en la 99º edición de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC, en 2019, y ya fue una revolución en su momento. También en 2021, dos años después, volvía a llevarlo para los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo.

En marzo de este año, ha sido la última vez que le hemos visto este 'outfit', en el Congreso Internacional de la Lengua Española, donde protagonizó un momento muy divertido con su marido, el Rey Felipe VI, animándose a tocar el flamenco con unos músicos callejeros.

La reina Letizia con vestido negro con flecos Getty Images

En todas las ocasiones, la reina ha elegido complementos sencillos, unos tacones altos de salón negros y una cartera del mismo color. Lo que sí ha variado ha sido su peinado, que en la primera ocasión llevaban melena suelta, con raya al lado, la segunda vez, lo mismo, pero con la raya al medio. Esta última vez ha llevado un recogido bajo, que le daba un resultado más elegante y favorecedor.

La versión de Zara con la que puedes imitar a Letizia

Top Flecos Abalorios de Zara. (Ref. 2673/002) zara.com

Si quieres tener una prenda tan especial en tu armario a la que puedas recurrir en distintas ocasiones, como hace Letizia, no te preocupes que vas a poder. Zara ha sacado una prenda para versionar este look de la reina. Este top (49,95 €), hace un efecto capa que imita la parte que destaca del vestido. Es ideal para incluirlo a cualquier vestido básico y darle el toque sofisticado que consigue Letizia o incluso, como en el ejemplo de la modelo de Zara, para llevarlo con vaqueros y una camiseta para hacer un look mucho más especial.

Esta pieza ya ha sido un éxito de ventas y de momento está agotado en la web, aunque todavía está disponible en tiendas físicas. Puedes buscar si todavía hay alguna cerca de tu zona, si entras en la misma prenda en 'ver disponibilidad en tienda' e introduces tu código postal. También si tienes suerte, puedes esperar a que vuelvan a reponerlo, aunque ten en cuenta que Zara repone los lunes y viernes. Tendrás que ir rápido porque parece que va a seguir siendo todo un éxito.

