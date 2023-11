Vestidos de Nochevieja que puedes comprar ya (y con descuento) en el Black Friday de Zara y Sfera

Durante el mes de noviembre, hay un día especial que las amantes de la moda en España tienen marcado en el calendario: el 24 de noviembre. El Black Friday 2023 llega cargado de ofertas en moda, belleza, cosmética y mucho más, con descuentos especiales que hacen que muchos aprovechen para hacer las compras navideñas.

Muchas tiendas se ciñen a la fecha oficial para publicar sus rebajas del Viernes Negro; sin embargo, hay otras marcas que adelantan sus descuentos. Es el momento perfecto para hacer compras de Navidad o incluso para adquirir los looks de Nochevieja.

Ofertas de Black Friday: cinco looks de Nochevieja rebajados

Desde el vestido más elegante, hasta el conjunto más sofisticado, pasando por un estilismo rockero para dar la bienvenida al Año Nuevo. Todos los estilos son bienvenidos, eso sí, todos con descuento.

1. Conjunto de Zara sofisticado para Nochevieja

Conjunto verde de Zara. Zara.

Conjunto verde de tejido plisado. Un punto medio entre el tradicional conjunto negro y el vestidazo de Fin de Año. Este conjunto está pensado para un look sofisticado, para una cena en un restaurante o unas copas en casa con la familia. Se apuesta por una belleza y una elegancia discreta, natural y sin excesivos adornos. Saca partido a tu belleza natural, conjuntando el verde aterciopelado del look (también está disponible en negro) con unos labios rojos, pelo suelto con ondas, unos buenos pendientes y unos tacones de infarto. (Precio pantalón: 19,99 euros / Ref: 4786/344; precio blusa: 15,99 euros / Ref: 4786/347).

2. Vestido negro de noche, de Zara

Vestido de lentejuelas de Zara. Zara.

No podemos dejar de lado el clásico 'little black dress', pero adaptado a la ocasión. Un look de manga larga, con lentejuelas, que sirve de fondo de armario para otros eventos de noche. El vestido cuenta con aplicación de flecos y lentejuelas y forro interior, ideal para brillar en la noche de Fin de Año. (Precio: 39,95 euros / Ref: 8741/271).

3. Traje de chaqueta de Nochevieja de Sfera

Traje de Sfera. Sfera.

Es un clásico reconvertido. El tradicional traje de chaqueta de estilo 'gentleman' para mujer, que luego se puede utilizar para muchas otras ocasiones, ya que es un básico. Un look de 'femme fatale', perfecto para Nochevieja. Este pantalón es de color turquesa, con una chaqueta 'oversize' del mismo color. (Precio: 23,99 euros / Ref: 56205102827).

Traje de Sfera. Sfera.

Blazer de terciopelo con arrigas. También se puede combinar un pantalón de traje con una blazer de otro tono o de otros tejidos. Si el anterior es un look más sencillo que invita a incluir algo de brillo o lentejuelas en los accesorios y complementos; este último viste por sí solo. (Precio: 49,99 euros / Ref: 58400200794).

4. Blanco y negro para Nochevieja

Vestido blanco y negro de Zara. Zara.

No nos podemos olvidar del look de la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias, con un vestido bicolor en blanco y negro, que podemos emular para Nochevieja con este look de Zara. Detalle de abertura lateral en la cintura y un tejido combinado satinado. (Precio: 39,95 euros / Ref: 9878/234).

5. Vestido rosa de flecos, de Sfera

Vestido de flecos de Sfera. Sfera.

Seguimos con los flecos, pero esta vez de la mano de un vestido lencero en color rosa empolvado. Un look ideal para bailar toda la noche. Apuesta por una chaqueta de cuero (una perfecto, por ejemplo), para darle un toque rockero a tu estilismo. (Precio: 29,99 euros / Ref: 56240004343).

