Vicky Martín Berrocal reinventa el 'little black dress' y también es perfecto para un cóctel 

El color negro siempre es tendencia. Ya lo sabía Coco Chanel y, a pesar del paso de los años, el amor por este tono se ha mantenido con la misma fuerza. Es fácil de combinar, es sensual, elegante, sencillo y misterioso. Y, si algo aprendimos de la diseñadora francesa, no solo fue el poder del color negro, sino también el valor del archiconocido LBD ('Little Black Dress', por sus siglas en inglés).

Si eres una amante de la moda, seguro que tienes claro que un buen 'little black dress' no puede faltar en tu armario. Un vestido negro que siente como un guante es la salvación a cualquier ocasión, es fácil de combinar y se puede usar de día o de noche. Fue en el año 1926 cuando apareció por primera vez, en la revista Vogue, un vestido de estas características, un boceto de un 'little black dress' firmado por Coco Chanel. En una época en la que la moda era lo pavoroso y colorido, la diseñadora apostó por la sencillez como sinónimo de elegancia.

Casi un siglo después, son muchas las que han confiado en los vestidos negros como sus fieles aliados, ya sea para una noche de fiesta, un día en la oficina o un look de invitada. Una de las amantes más férreas de estas prendas es Vicky Martín Berrocal. La actriz conoce los beneficios de llevar negro y no para de demostrarlo en eventos y publicaciones, donde la podemos ver con distintas versiones del clásico LBD.

Si bien es cierto que este vestido no es el clásico de cóctel con largo a la rodilla o ligeramente por debajo, si que es apto para un cóctel ya que deja los tobillos al aire.

Vicky acudió el pasado martes, en Madrid, a la presentación del Ron Brugal 1888, un evento que se llenó de caras conocidas como Ana Milán o Elena Furiase. Para la ocasión, la diseñadora ha elegido un vestido de su propia marca, sencillo pero con toques muy originales.

Vicky Martin Berrocal en la fiesta de Ron Brugal en Madrid Sergio R. Moreno (Gtres)

De manga larga y corte midi, el diseño cuenta con un escote fruncido en pico, decorado con una pequeña y elegante abertura. La favorecedora cintura, ajustada en la zona de la cintura, crea un efecto reloj de arena ideal. El toque final lo dan unas ligeras hombreras, que hacen de este vestido la versión más original del clásico vestido negro.

Hecho a mano al 100% en España, este vestido forma parte de la colección de otoño-invierno de Victoria, la firma de novia, invitada y madrina que reúne los diseños de Vicky Martín Berrocal. Tiene un precio de 145 euros y está disponible también en rosa y azul.

Ya sea para un look de invitada o incluso para ir a trabajar si tu 'dress code' lo exige, un vestido de estas características nos puede sacar de un buen apuro. La silueta pegada a la cintura crea un efecto cintura de avispa muy favorecedor, y detalles como las hombreras o el escote le dan un aire de lo más original a la vez que distinguido. El toque final es, sin duda, el calzado. La actriz ha elegido unos stilletos negros que completan este clásico y sencillo look.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.