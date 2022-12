Cómo vestir para brillar en Navidad, según los estilistas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella las comidas y cenas con familia y amigos; los reencuentros, los agobios por las compras de los regalos y el "qué me pongo" tan repetido año tras año. A veces con antelación y otras, por no decir la mayoría, pensados a última hora y optando por el clásico de las fiestas: las lentejuelas.

Aunque son siempre una buena opción, muchas veces acaba siendo algo repetitivo y terminamos llevando siempre el mismo look año tras año porque no conocemos otra fórmula que funcione y no tenemos mucho tiempo para investigar más.

Como más vale prevenir que lamentarnos porque no tengamos nada decente que ponernos en el armario, cuatro reconocidos estilistas nos dan las claves para vestir (y triunfar) esta Navidad y conseguir que este año sea diferente.

Una de las grandes cualidades que buscamos a la hora de decantarnos con el look es que no nos haga complicarnos demasiado. Por esto, Leticia Riestra, estilista de actrices como Blanca Suárez, Candela Peña o Ángela Cremonte, apuesta por el negro con un vestido midi, por ejemplo, que "funciona para todo el mundo", afirma la estilista. "Se le puede añadir joyería, unos tacones, etc. Lo ideal es tirar por la simplicidad e ir complementándolo con accesorios", sentencia Riestra.

Una buena opción es el vestido Fitted Midi Tube Dress de & Other Stories (79 €), que destaca por sencilla elegancia. Tiene un diseño entallado con cierta estructura en el pecho, lo que hace que sea realmente favorecedor. Además, al ser palabra de honor hace que sea increíblemente sencillo crear un look espectacular gracias a los accesorios.

Vestido 'Fitted Midi Tube Dress' de & Other Stories Cortesía

David Rivas, estilista de Eduardo Casanova, Álex García, Pol Granch y Alfonso Bassave, entre otros, afirma que "un básico es un LBD ('Little Black Dress' o pequeño vestido negro) con un poco de 'strass' o un zapato joya" y es suficiente para un éxito asegurado. "Si hay algo que mejor le va a un vestido de fiesta, son unos pendientes maxi que contrasten con el color de las lentejuelas. Le dan ese toque divertido al estilismo", añade.

Entre las tendencias de este año, Sofía Stein, estilista de actrices como Paula Usero, María Botto, Antonia San Juan y Carmen Climent, afirma que "lo mejor es apostar por los maxi pendientes o con un largo XXL, así como los anillos que destaquen tanto por su tamaño como por los adornos o pedrería".

Esta temporada, Zara no para de lanzar novedades de fiesta, entre las que encontramos estos pendientes dorados con aplicación de cristal y flecos con brillos (15,95 €. Ref: 4548/460). Un básico para estas navidades que no nos podemos perder.

Pendientes cascada brillo de Zara Cortesía

Pon atención a los detalles

Para Arturo Argüelles, estilista de la cantante Edurne o de la actriz Michelle Calvó, lo mejor es escoger "tonos como el negro, el burdeos, el fucsia o el dorado, dependiendo de los gustos de cada persona, y acompañarlos de complementos en los mismos colores o buscando el contraste".

Este otoño-invierno está marcado por el color rosa, una original tendencia que debemos tener en cuenta para estas próximas fiestas. La firma española Celia B tiene uno de los conjuntos de dos piezas de lentejuelas perfectos y más divertidos para lucir durante esta Navidad (top: 198,21 €).

Conjunto de lentejuelas de Celia B Cortesía

Para terminar, no nos podemos olvidar de los bolsos. En esta época, tanto las tendencias como el espíritu navideño nos empujan a usar bolsos joya que rivalicen en brilli brilli con nuestro conjunto, siendo una de las piezas fundamentales del look.

Entre la gran cantidad que podemos encontrar a estas alturas del año, nosotras nos quedamos con el bolso de hombro con 'strass' de Mango (29,99 €. Ref: 37017746-MESHY-L). Con un diseño baguette en plena tendencia, este accesorio tan útil te permitirá llevar hasta pañuelos con todo el glamour del mundo.

Bolso de hombro con 'strass' de Mango Cortesía

Si sigue estos consejos de los expertos en moda, acertarás seguro con tus estilismos en los eventos, celebraciones y cenas que tengas en esta próximas fiestas navideñas. Se acabó el repetir modelito.

