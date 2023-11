El vestido más extraño de Aitana con 'cut-out' en la axila

Aitana Ocaña se encuentra en su mejor momento profesional con la gira de su nuevo disco, Alpha Tour, que arrancó en España y visitará países de todo el mundo. La última parada de la exconcursante de Operación Triunfo es México, donde acaba de viajar para dar un show en el Auditorio Nacional.

La cantante es un icono para las generaciones más jóvenes, no solo a nivel musical sino también en cuestión de estilo. En cada uno de sus conciertos, Aitana sorprende con estilismos de lo más llamativos y atrevidos que buscan alejarse de la imagen "infantil" e "inocente" que estaba dando hasta ahora.

Sin embargo, el estilo de la 'extriunfita' no sólo ha evolucionado encima del escenario, sino que en su ropa de día a día Aitana también luce las tendencias más llamativas del momento. Por ello: las transparencias, las prendas ajustadas o las aberturas no faltan en sus looks.

En su llegada a México, donde acaba de aterrizar por motivos laborales, Aitana ha compartido una publicación en Instagram: "Aquí estamos otra vez en uno de mis lugares favoritos", confesaba la cantante en el post, que además está protagonizado por un carrusel de imágenes en las que vemos a la artista luciendo un vestido con 'cut-out' en una zona de lo más curiosa...

El vestido ajustado de Aitana Ocaña

Aitana ha elegido un vestido mini de color gris con corte asimétrico y mangas acampanadas para su viaje a México. Un diseño que cuenta con un detalle de lo más diferenciador: una abertura en el hombro y en la axila. Sin duda, una zona muy extraña pero que lo hace todavía más original,

Este extraño detalle lo apreciamos en la primera de las imágenes que ha compartido la propia Aitana, en la que aparece posando en una silla de madera y con la cabeza apoyada sobre su brazo derecho.

Además, la cantante lo ha lucido con su clásica melena 'bob' peinada con ondas ligeras y botas altas, así como unos pendientes de aro plateados.

