El vestido de invitada fácil y rebajado de María Pombo que te sacará de cualquier apuro en bodas de otoño

Si algo sabe hacer María Pombo es salir airosa, estilísticamente hablando, de todos los eventos a los que acude. También en las celebraciones familiares. La influencer se ha ido de boda a Cantabria para celebrar el 'sí, quiero' de una de sus primas, y para la ocasión ha confiado en un vestido sencillo, rebajado e ideal para invitadas con mucho pecho que buscan inspiración de otoño.

Compartir es de guapas y por eso María Pombo no pierde la ocasión en dar el chivatazo a sus casi cuatro millones de seguidoras de dónde es todo aquello que se pone. En esta ocasión, fiel al estilo 'effortless' de eterna adolescente que la caracteriza, ha recurrido a su propia firma Name The Brand para dar con el vestido fácil para bodas de última hora.

Un diseño floral con cuello halter y discreto escote V, cuerpo ceñido y falda con caída sencilla, acompañado por su melena suelta ligeramente ondulada sin esfuerzo, maquillaje natural y un único accesorio: un brazalete XXL en dorado para elevar el vestido 'cottagecore' capaz de sacarte de cualquier apuro durante el otoño.

El vestido de invitada más fácil de las bodas de otoño

Vestido fácil y rebajado de invitada Name The Brand

Como adelantaba la misma María vía Instagram, el vestido de invitada sencillo por el que se decantaba para la boda de su prima es de Name The Brand y puedes encontrarlo en la web como 'Camelia'. Con un original estampado floral que tupe la totalidad del diseño, el punto más atractivo de este es su espalda al descubierto. Ah, y su significativa rebaja.

Vestido fácil y rebajado de invitada Name The Brand

Con un precio original de 169 euros, actualmente puedes encontrar este vestido de invitada por 85. Una significativa rebaja que ha despertado el deseo en casi 2.000 usuarias que han visto el artículo en las últimas horas.

Por el momento sigue disponible en todas las tallas, desde la XS a la L por lo que si buscabas una opción diferente con la que acertar en tu próxima boda de otoño, aquí la tienes.

