Alejandra Onieva nos enseña el accesorio perfecto para invitadas con su vestido para la boda de Luisa Bergel

Alejandra Onieva ha sido una de las invitadas a la boda de Luisa Bergel este fin de semana. Un evento repleto de 'celebrities' y de glamour, que ha tenido lugar en el sur de España, concretamente en Cádiz, Andalucía. Como era de esperar, los estilismos no han defraudado, pero en concreto el de Alex nos ha dejado un tip perfecto para complementar un vestido con un toque más especial.

A este evento ha asistido también el hermano de la actriz Íñigo Onieva y Tamara Falcó que ha elegido un vestido diseñado por ella misma, de su colección con Pedro del Hierro, para asistir a la boda de su gran amiga.

Sin embargo, a pesar del interés que sigue despertando la pareja de recién casados, en este evento, nos ha llamado la atención el look de Alejandra Onieva, que tras volver de sus vacaciones en África, parece estar más radiante que nunca.

El vestido de la actriz, es un modelo que ha sido lo último en tendencia esta temporada, con corte al bies y volantes, unos tirantes finos, en color naranja y tejido satinado. Esto ya suena bien, sin embargo, la clave de este 'outfit' es un 'foulard' del mismo tono y tejido.

Con los complementos no se ha complicado mucho más, ya que solo ha añadido una cinta naranja en la muñeca, una pulsera con brillos y unos pendientes con pedrerías que se dejaban ver con su peinado, engominado con efecto diadema.

El 'Foulard', el complemento más estiloso y práctico para invitadas

El vestido que ha elegido Onieva para este día es de Redondo Brand, una firma española que hemos visto por todas partes en el mundo 'influencer' esta temporada. En concreto es el modelo Paulina y cuesta 149 €.

Vestido con volantes en naranja de Redondo Brand Redondo Brand

En este diseño, el 'foulard' se convierte en una clave para diferenciarlo y hacerlo un poco más singular. Además, lo divertido en este modelo es que no se trata de una pieza aparte, sino que es simplemente un volante más largo incluido en el vestido que Alejandra se pone en el cuello.

Este vestido es algo diferente, pero lo cierto es que no hemos parado de ver este estilo en los eventos de este año, ya sea en palabra de honor o con tirantes finos, pero con la clave del pañuelo en el cuello, que no moleste, pero que decore. Sin lugar a dudas, se ha convertido en un 'must', para invitadas, para graduaciones e incluso para elevar un 'outfit' sencillo un día de verano.

Este complemento al cuello nos da un toque de elegancia perfecto y además si no va incorporado podemos decidir si lo añadimos o no para hacer piezas diferentes o incluso podemos combinarlo con distintos colores. Para que te lo imagines en distintas versiones, te vamos a dar algunos ejemplos de distintas marcas con varios modelos.

En The-Are (97,95 €) puedes encontrar esta opción ideal para el verano, con un color divertido como el de Onieva y en el mismo estilo, pero en este caso con palabra de honor.

Vestido naranja de The are The are

Por otro lado, este de Pura Vida Clothes por 49,99 € asimétrico con una manga, sería mucho más sencillo sin el detalle de la lazada en el cuello, que lo convierte en un diseño un poco más original.

Vestido de Pura Vida clothes D.R.

Este puede transformarse en capa, para que podamos usarlo en la iglesia o por si refresca un poco por la noche. En el mismo tono, con un tejido vaporoso es de Bombon Spain por 29,99 €.

Vestido de Bombon Spain D.R.

