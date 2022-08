Últimos chollos de entretiempo que puedes encontrar en las rebajas para ir de estreno si te coges vacaciones a final de verano

Para los que han decidido cogerse vacaciones a final de verano, las prendas de entretiempo van a tener un hueco asegurado en la maleta. Y, si estás buscando algún look nuevo para estrenar en tus días de descanso, puedes aprovechar los últimos oportunidades de las rebajas de verano para hacerte con prendas cómodas, originales y que son un verdadero chollo.

Si te falta inspiración para pensar los looks que vas a meter en tu maleta, aquí te dejamos algunas prendas de entretiempo que no puedes pasar por alto.

Blusas de colores

Los últimos momentos del verano invitan a experimentar con diferentes telas y colores, manteniendo el tono alegre propio de esta estación. Por eso, te animamos a que aproveches lo poco que queda de rebajas para hacerte con algunas blusas de colores y estampados atrevidos.

Aunque sean de manga larga, sus tejidos son ligeros y su diseño bastante amplio, por lo que no nos darán demasiado calor. Además, es una prenda que podrás usar más adelante, cuando el tiempo comience a refrescar un poco.

Para encontrar una blusa divertida pero lo suficientemente formal como para una cena durante tus vacaciones, el mejor sitio al que ir es Zara, que aún tiene algunas rebajadas. Estas dos, por ejemplo, tienen unos colores brillantes que le darán mucha originalidad a tu look y tienen una increíble rebaja del 69%.

Blusa rosa (1165/062) y blusa azul (3564/073), ambas de Zara ZARA

Faldas largas y midi

Nos sirven en verano, en primavera y en otoño y, ellas solas, crean un look perfecto. Las faldas largas son nuestras mejores aliadas en unas vacaciones de verano, ya que son frescas, cómodas y pueden usarse con un outfit casual o con uno más arreglado, jugando con los accesorios. Pero también nos servirán cuando volvamos a casa, para un paseo por la ciudad o incluso para llevar a la oficina en los últimos días de calor.

En tiendas como Zara o Mango, algunas faldas midi siguen rebajadas, así que puedes aprovechar para hacerte con este básico, que seguro que seguirás usando en los años que vengan. Puedes elegir una de algún color, como esta malva de Zara (5,99 €) o una con estampado floral, como esta de Mango (15,99 €).

Falda malva de Zara (0858/011) y falda estampada de Mango (27044009-KIM-LM) ZARA / MANGO

Cazadoras y chaquetas vaqueras

Si vives en un lugar con algo de frío o piensas pasar tus vacaciones en un destino con temperaturas más bajas, una cazadora fina es un 'must have' para el verano. Incluso para cuando el frío comience a apretar, una cazadora combinada con varias capas de ropa puede salvarnos un look. Las tiendas 'low cost' han rebajado algunas prendas más abrigadas, cazadoras finas o chaquetas vaqueras, que son básicos atemporales.

Con las rebajas de tiendas como Pull & Bear o Stradivarius, el final del verano se convierte en el momento perfecto para arriesgar un poco con nuestras compras, con una chaqueta estampada como esta de Stradivarius, por un precio de 12,99 €. También puedes hacerte con un básico como esta cazadora estilo rústico de Pull & Bear, por ese mismo precio.

Chaqueta vaquera de Stradivarius (1787/880-V2022) y cazadora de algodón de Pull & Bear (8715302) Stradivarius / Pull & Bear

Pantalones estilo 'culotte'

Los pantalones largos también son para el verano, sobre todo si son anchos y cómodos como los de estilo 'culotte'. Puedes elegir un pantalón filudo y casual, como este de Stradivarius (7,99 €), para combinarlo con unas zapatillas y sentir que vas en chándal. Si buscas algo más arreglado, para combinar con blusas, sandalias o tacones, puedes escoger un pantalón con más estructura, como este de Cortefiel (39,99 €)