Desde que Instagram goza de la gran popularidad que tiene ahora, es nuestro lugar de referencia a la hora de buscar inspiración. Las 'influencers' se han convertido en verdaderas musas en todos los sentidos, desde su estilo de vida, moda, belleza e incluso ejercicio. Sin embargo, son pocas las que ostentan el título de 'trendsetters' o creadoras de tendencias.

Estas mujeres jóvenes, guapas y con una vida de ensueño son las que ahora mismo dictan lo que está de moda y lo que no y, por algún motivo, siempre las hacemos caso. En los últimos años, el pelo se ha convertido en una de sus (y, por lo tanto, nuestras) grandes preocupaciones y ahora lo queremos más sano, brillante y bonito que nunca.

En materia de peinados pasa lo mismo y nos han llegado a obsesionar con looks que antes jamás abríamos llevado. Este verano se han puesto las pilas y han enamorado a sus seguidoras con peinados sencillos, pero muy bonitos y llevables, que tenemos que probar al menos una vez esta temporada. Para aprender a hacerlos, contamos con la ayuda de María Roberts, estilista y directora de Studio 25, que nos desvela los trucos para copiarlos.

1. El 'wet hair' de Hailey Bieber

Esta tendencia no la paramos de ver en Instagram, pero ha sido Hailey Bieber quien lo ha convertido en un arte. Para conseguirlo, María Roberts nos aconseja desenredarlo bien primero y humedecerlo por completo primero.

"A continuación definimos la raya, es ideal al centro o todo para atrás, ¡súper tendencia! Después aplicamos una mascarilla para desenredarlo todo, podemos utilizar un producto bifásico. Si queremos un efecto duradero tendremos que usar producto de fijación, como gomina o cera brillo aplicar desde la raíz y peinar muy bien el cabello con el producto puesto", nos explica.

2. Las ondas perfectas de Matilda Djerf

La 'influencer' sueca ha hecho de su voluminosa cabellera rubia su sello de identidad y su rasgo más envidiado. Las ondas XL y su flequillo cortina son unas de las grandes tendencias y, tal y como nos cuenta la estilista, conseguirlas es más fácil de lo que parece. Al igual que hace Matilda, María nos recomienda usar el moldeador multifunción Dyson Airwrap, pero como siempre, no es algo imprescindible.

Lo primero que debemos hacer, según las recomendaciones de la estilista, es lavarnos el cabello y secarlo hasta eliminar el 80% de la humedad. A continuación, "vamos cogiendo secciones pequeñas y utilizamos el accesorio para realizar ondas grandes, el lado derecho con la forma hacia la derecha y el izquierdo hacia la izquierda", de esta manera, las ondas quedan alejadas de la cara y con mucho volumen.

"Cuando todo esté marcado, con el accesorio de cepillo redondo, trabajaremos el flequillo hacia delante marcándolo como si fuera un 'rulo', dejamos enfriar, bajamos cabeza para abrir las ondas, subimos y colocamos. Como paso final repasamos la parte superior con el accesorio antiencrespamiento para esconder los 'baby hairs' y listo ¡A lucir pelazo!", nos enseña.

3. La coleta alta y pulida de Victoria Federica

Bella Hadid es la mujer que ha convertido los peinados pulidos en un arte, pero es Victoria Federica quien los representa dentro de nuestras fronteras. La hija de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón se ha dejado ven en gran cantidad de ocasiones con una coleta alta y pulida.

Para conseguirlo, María Roberts nos explica que primero hay que alisar muy bien el cabello, pero como siempre, con cuidado para no dañarlo y hacemos o una raya o lo llevamos todo hacia atrás. "Con ayuda de un cepillo, vamos estirando todo hacia atrás y sujetamos con una goma, preferiblemente lo más similar al tono de nuestro cabello y, a continuación, pasamos una herramienta que incluya un accesorio anti encrespamiento para quitar todos los pelitos pequeños. Si queremos una mayor fijación, podemos poner un poquito de producto justo al final", añade.

4. Las ondas desechas y las mini trenzas de María Pombo

Este peinado entre lo 'boho chic' y el 'Y2K' es una de las grandes tendencias para el verano, y es que vale tanto para festivales, el día a día o tomar algo con las amigas. Un peinado muy simple pero todoterreno. María Pombo lo ha llevado en muchas ocasiones y así podemos conseguirlo.

"Lo primero que tenemos que hacer es lavar y secar por completo el cabello. A continuación, marcamos todo con ondas muy ligeras con la ayuda de una plancha, intentando no marcar demasiado y si es así, truco: Cuando se enfríe dadle unos toques en la punta con la plancha para que baje la onda. Finalmente, seleccionamos la cantidad frontal de trenza, y la sujetamos con gomitas pequeñas del color elegido", nos aclara Roberts.

5. El recogido desenfadado con pinza de Addison Rae

Esta tenencia ha calado hondo entre las 'influencers' de TikTok y ha llegado a Instagram de la mano de Addison Rae. Se trata del look más fácil de conseguir de todos y María Roberts nos vuelve a recomendar el Dyson Airwrap para que quede perfecto.

"Con el cabello ya seco, lo pulimos por completo con la ayuda del cabezal de cepillo suave (el de bolitas) del Dyson Aiwrap. Después, trazamos una raya en medio o lateral y sacamos dos pelitos en la frente. Para terminar, cogemos una pinza grande, retorcemos el cabello ligeramente y la colocamos", finaliza la experta.

Con estos cinco looks, ya no existe la excusa de no saber peinarse para ir a la última y conseguir impactar a todos con peinados tendencia de la forma más sencilla posible.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.