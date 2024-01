Este es el truco de Zara para volver a tener el envío gratuito en rebajas

Las rebajas de Zara son de las más esperadas del año, tanto en la página web como en la aplicación de Zara, donde podremos encontrar alguna de nuestras prendas favoritas de la temporada con un 30% o 40% de descuento. Aunque algunas esperan hasta el último momento, otras ya tienen lista su cesta para no quedarse sin sus 'must have' para la temporada.

Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por la euforia de ahorrarnos un buen dinero, porque debemos de recordar que, desde hace un par de años, en los artículos rebajados, los gastos de envío no son gratuitos. Incluso aunque el importe de la compra supere los 30 euros, cantidad clásica a partir de la cual la marca sí eliminaba los gastos de envío, tendremos que pagar 3,95 euros.

El truco

La marca expone el motivo (pero no lo explica): "El envío gratuito a partir de 30 euros aplica solo a los artículos sin descuento". De esto no te das cuenta hasta el final del proceso de compra.

La única forma de no pagar esta cantidad, según nos confirma Zara, es incluir en la cesta de la compra artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros (luego ya decides si los devuelves o no).

La opción de recoger el pedido en tienda también sería gratis, pero periodo de rebajas prácticamente ninguna tienda ofrece esta opción.

Esta medida, la de cobrar los envios en rebajas, llevaba tiempo ya en marcha en otros países y desde que comenzase la campaña de rebajas de verano del 2022 se empezó a aplicar esta política en España.

Otra de las medidas que Zara ha activado en algunos países es la de cobrar las devoluciones con recogida a domicilio. Por el momento en España está opción sigue siendo gratuita, pero cuando las barbas de tu vecino veas cortar…

Lo que sí ofrece Zara (dado que ir a recoger el pedido a tienda es una opción casi inexistente) son puntos de recogida (no son tiendas) pero nuevamente tendrás que pasar por caja y abonar casi 4 euros por ir a por tu ansiado paquete.

