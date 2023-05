El dress code de bodas al que estábamos acostumbradas cada vez tiene menos fuerza, sobre todo en lo que a los colores se refiere. Con salvedad del blanco, que sigue estando en la mayoría de los casos reservados para las novias, pocas se resisten a aquellos tonos que hasta ahora tenían un cierto veto que solo las más atrevidas se saltaban. Uno de los más demonizados, que ahora es absoluta tendencia, es el negro, tal y como demostró Aitana con su ya icónico look de más de 50.000 euros para el enlace de Lele Pons y Guaynna. Otro de los menos elegidos en el pasado, el amarillo, por su capacidad para acaparar todas las miradas, pero como ya te habrás dado cuenta, esta temporada es la apuesta segura para ser la invitada perfecta.

Son muchas las firmas más populares para comprar vestidos de boda que han apostado por este color para dar forma a colecciones que han encantado a las que tienen que dar con el look perfecto para su próximo evento. Sirva de ejemplo una de las propuestas más bonitas de la nueva colección de TFP by Tamara Falcó en su debut en una Fashion Week, un vestido con estampado degradé en el que no hay duda que el amarillo es el protagonista.

El modelo Aurora, a la venta en Cortefiel, tiene todos los ingredientes para enamorarnos: a pesar de tener un corte midi algo más largo de lo que se le exige a un vestido juvenil, el estampado degradado, el fruncido para crear una falda de aspecto envolvente, el tejido vaporoso y el fular al cuello elevan el nivel de este precioso modelo amarillo. Disponible aún en todas las tallas (de la XS a la XL), ahora tiene aplicado un descuento del 30% que logra que el precio descienda 87 euros.

Gracias a ser de manga larga pero fluida, es ideal para las bodas de la temporada Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido Aurora Descripción: Vestido largo midi amarillo y con un estampado degradé que tiene manga larga, escote en pico con detalle de lazo al cuello y espalda con abertura. La falda destaca por el efecto envolvente. Marca: TFP by Tamara Falcó Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 202 Imagen:

El diseñado por la marquesa de Griñón no es el único vestidazo amarillo que podemos disfrutar en el catálogo de Cortefiel, pues este con destellos lima de Pedro del Hierro es otra de las opciones que cabría tener en cuenta para ser la invitada perfecta de una boda. Asimétrico y dejando al aire un hombro, nos encanta por el corte tipo pareo de la falta y por la elección del satén como tejido, uno de los favoritos de la temporada. Un modelo de alta costura que no dejará indiferente a nadie y que, además, tiene aplicado un 25% de descuento dentro del carrito de la compra.

El satén aporta movimiento a este vestido con reflejos lima. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido asimétrico satinado Descripción: Vestido confeccionado en tejido satinado de escote asimétrico sin mangas y con un hombro al aire. La falda tiene efecto pareo con largo midi y la cremallera invisible se cierra al costado. Marca: Pedro del Hierro Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 249 Imagen:

El último vestido amarillo, firmado por Morgan y de venta exclusiva online, apuesta por este arriesgado color pero con un corte clásico con influencias griegas que rejuvenece un modelo de invitada que para muchas ya estaba obsoleto. La tela es vaporosa para evitar un efecto compacto, el escote en ‘v’ se disimula con unos detalles tipo joya discretos y la gran abertura le da movimiento a la falda para que cada vez que caminemos el vestido acompañe nuestra figura. ¿Ganas de ponértelo?

Los detalles tipo joya del escote son su punto fuerte. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo acampanado con abertura Descripción: Vestido largo acampanado con abertura en la falda que tiene corte acampanado holgado. El escote es en ‘v’ con detalles tipo joya, tiene una cintura rizada para marcar la silueta y el tejido sedoso para garantizar vuelo. Marca: Morgan Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 90 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.