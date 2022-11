Taylor Swift suspende en estilismo durante los American Music Awards con un look para olvidar

Taylor Swift no para de hacer historia. Con la salida de Midnights, su último disco de estudio, la cantante ha batido el récord de Spotify de álbum más escuchado en las primeras 24 horas y, además, ha sido la primera artista en ocupar los diez puestos del 'top ten' del Billboard Hot 100, por encima de The Beatles en 1964, que solo obtuvieron 8.

Anoche, la rubia más prolífica de la música siguió sumando premios e hitos a su carrera anoche durante los American Music Awards, volviendo a batir su propio récord de ser el artista con más premios AMAs de la historia.

Este título lo volvió a conseguir gracias a sus seis galardones, por Artista del Año, Vídeo Musical Favorito por All Too Well (Taylor’s Version), Artista Pop Femenina Favorita, Álbum Pop Favorito y Álbum Country Favorito por Red (Taylor's Version) —que también batió récords en su lanzamiento— y Artista Country Femenina Favorita.

Para recogerlo, Swift acudió con un mono dorado —cual burbujita de Freixenet— con escote de pico y brillos por todas partes que, para ser sinceras, nos dejó un poco frías.

Taylor Swift en la alfombra roja de los American Music Awards 2022 GTRES

La cantante decidió apostar por un estilo retro que no terminaba de favorecerla. El mono con el color champán, el tipo de tejido, la pedrería tan grande y el cinturón parece sacado de una tienda de disfraces. Tampoco ayuda la elección de joyas, aunque aprueba en las sandalias doradas.

Para el peinado, Taylor nos sorprende rescatando el estilo con el que se hizo famosa y recupera su icónico labial rojo que ha llevado durante años y que no hemos visto desde la época de Reputation. En este giro nostálgico vemos a la Taylor Swift de sus inicios, que junto a la estética y a las pistas que ha ido dejando en los videoclips de Midnights, parece que el próximo disco que va a sacar la cantante es Speak Now (Taylor Version), uno de sus álbumes más exitosos.

Su estilo ha ido evolucionando y refinándose con los años, pasando de la tierna cantante de country al genio musical sin pelos en la lengua que es ahora. Este 'outfit' nos trae las reminiscencias de la Taylor del 2010, por lo que seguimos sospechando que es otro de los 'easter eggs' que le gusta dejar a la cantante.

