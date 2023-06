El Hormiguero despidió el pasado 29 de junio su temporada número 17 con la visita del cantante Bizarrap y con su tertulia de actualidad centrada en un tema que la ha protagonizado los últimos meses: la boda de Tamara Falcó el próximo 8 de julio. La colaboradora del programa, que dará el sí, quiero a su prometido, Íñigo Onieva en la finca familiar de El Rincón, dio los últimos detalles del enlace y enumeró todo lo que todavía le faltaba a tan solo 10 días de la celebración. La Marquesa de Griñon, que aseguró que el evento durará tres días, ha confirmado que aún no ha organizado a los invitados en sus mesas ni ha visto el vestido de novia terminado.

Pero, lo que más nos ha llamado la atención de la intervención de la hija de Isabel Preysler en el programa de Antena 3 es el precioso vestuario que escogió para cerrar la temporada, una prenda única cuya elección no es aleatoria. Se trata del vestido Dacil, con un precio cut out y escote asimétrico que pertenece la propia línea que la marquesa tiene dentro de la firma Pedro del Hierro, TFP by Tamara Falcó. Esta colaboración le llevó a desfilar por primera vez en la Mercedes-Benz Fashion Week el pasado mes de febrero. Si te ha encantado esta propuesta también puedes tenerla en tu armario. La hemos encontrado en la web de Cortefiel... ¡ahora al 60% de descuento!

Este es el vestido que Tamara Falcó escogió para cerrar temporada en 'El Hormiguero'. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido Dacil Descripción: Vestido asimétrico estampado tropical con manga abullonada con cierre elástico. El vestido tiene corte en la cintura y una abertura cut out. Falda fluida con volumen. Marca: TFP by Tamara Falcó en Pedro del Hierro Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 129,60 Imagen:

Este vestido no puede tener más detalles ni reunir de forma armónica tantas tendencias. Y es que su escote asimétrico con la manga abullonada y la abertura cut out en el lateral conviven a la perfección en este look. La manga esta rematada en un cómodo fruncido, mientras que el cut out coincide con un corte en la cintura que estiliza la silueta. También nos ha encantado el corte midi de esta propuesta, muy elegante y adecuado para los eventos de verano. El estampado es, además, muy veraniego, con grandes hojas de monstera de color verde repartidas a lo largo de todo el diseño, que contrastan con el fondo blanco de la prenda.

Por el momento, el vestido está disponible en todas las tallas, de la XS a la XL, una oportunidad única de conseguir una prenda de una firma de alta costura a buen precio, ya que la línea TFP by Tamara Falcó de Pedro del Hierro está rebajada en la web de Cortefiel. En el caso de este modelo, la rebaja es la mitad de su precio más un 10% extra si lo añadimos al carrito, lo que nos permite conseguir un 60% de descuento. Esto significa que, en vez de pagar los 289 euros que cuesta habitualmente, nos lo llevamos por menos de 130 euros.

