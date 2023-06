Tamara Falcó enumera en 'El Hormiguero' todo lo que le falta de su boda a tan solo unos días de la celebración

Como ha sido habitual en los últimos meses, el primer tema que han abordado los jueves en la tertulia de actualidad de El Hormiguero han sido los detalles de la boda de Tamara Falcó el 8 de julio.

Nada más sentarse, Pablo Motos le contó que ya le habían comprado la corbata para la celebración y la marquesa de Griñón les explicó a sus compañeros que la boda durará tres días.

"Me dio cosa invitarte los tres días, no me atreví porque criticasteis tanto ese tipo de bodas. Solo estás invitado a una parte, pero si quieres, puedes venir a todo", añadió la colaboradora.

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Sé que lo pasas mal y sé que lo habrías hecho por mí, pero como tampoco te apetece mucho ni siquiera venir a mi boda...", le dijo Falcó al presentador.

"¡No digas eso!", le contestó el valenciano. "Estoy deseando ir a tu boda y ver qué pasa allí, te lo juro. Lo de la corbata no es lo que más ilusión me hace, pero lo haré por ti encantado", aseguró Motos.

Pero a tan solo unos días, Falcó enumeró algunos detalles bastante importantes que todavía le faltan, como que no ha visto el vestido o que no ha organizado las mesas de la velada.

"No estoy nerviosa por la boda. No he visto el vestido terminado. Mañana es la última prueba, que voy a Nueva York ida y vuelta. Espero que lo traigan ellos porque no me han dicho nada nadie", comentó la colaboradora.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Otro detalle que tampoco ha solventado todavía es la distribución de las 400 personas invitadas en las mesas de la cena: "Me han dicho que son muchos los que te cancelan a última hora, así que no quería hacer dos veces el mismo trabajo. Aún hay tiempo", admitió la madrileña.

Por último, desveló la petición especial que le había hecho su madre, Isabel Preysler: "Mi madre quería que durmiera con ella esta semana, por eso le han dejado mi cuarto a Julio (Iglesias Jr)".