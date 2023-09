Selena Gomez lleva calzoncillos visibles bajo el pantalón: ¿Nueva tendencia o 'desliz' estilístico?

Selena Gomez se dio a conocer en España gracias a Disney Chanel, pero actualmente es una mujer polifacética admirada por su música y talento, pero también por su estilo. Por todo ello, es la persona con más seguidores del planeta.

La artista de 31 años ha viajado hasta París para un evento y ha sido fotografiada este domingo saliendo de uno de los hoteles en los que se ha alojado, y ha llamado realmente la atención el look que la cantante ha escogido para su visita a la capital francesa.

El atrevido look de Selena Gomez en París

Para su paseo ha elegido un look de estética 'preppy' que ha llevado con una ropa interior al descubierto que ha llamado la atención. En concreto, Selena ha lucido un traje gris con chaqueta 'oversize' y pantalones anchos cortos vestía un traje gris con una chaqueta de gran tamaño y pantalones anchos de estilo bermudas largas a juego.

Pero, sin duda, el detalle que ha llamado la atención es que ha llevado unos calzoncillos de hombre de color azul celeste que se dejaban ver por la parte superior del pantalón, y que además ha combinado con un top corsetero de Pretty Little Thing, así como con una camisa celeste, a juego con los bóxer, y sandalias de tacón a tono. A modo de accesorios ha escogido aretes de plata y un collar tipo chocker.

De esta manera, Selena Gomez ha creado un look 'layering' (de capas) de lo más sofisticado y original, sin embargo el detalle de la ropa interior masculina no sabemos si catalogarlo como tendencia o un desfile estilístico. No obstante, tenemos que rebobinar hasta principios de 2022 para hablar de la tendencia que triunfó entre las chicas con más estilo de llevar traje con ropa interior masculina. Algunas de las que se atrevieron a hacerlo fueron Jessica Goicoechea o Lola Índigo, entre otras.

¿En qué consiste la tendencia de lucir calzoncillos?

No es fácil sumarse a una tendencia tan arriesgada, sin embargo Selena Gomez lo ha hecho a la perfección. Para hacerlo bien, simplemente debemos dejar a la vista la parte superior de la ropa interior, como el logo o las gomas, y sacarla por encima de los pantalones o faldas. Y aunque quizás no se trate de una tendencia demasiado cómoda, es un estilo que llama la atención y aporta personalidad y un toque 'casual' a cualquier look. ¿Te atreverías?

