Clara Galle reivindica el derecho a ir sin sujetador: "No pensé que mis pezones fueran a ser tan comentados"

El 7 de septiembre de 1968 un grupo de mujeres reivindicaba la liberación femenina en el marco de la elección de Miss América en Nueva Jersey. Las protestantes tiraron sujetadores y otros elementos que consideraban "instrumentos de tortura" al contenedor. Más tarde, una vez llegada la década de los 70, las feministas pedían libertad a la hora de vestir. Sin embargo, no fue hasta los 90 cuando se comenzaba a normalizar el lucir prendas sin sostén.

Kate Moss, Sarah Jessica Parker o Jennifer Aniston fueron algunas de las atrevidas que lucían looks sin sujetador durante los 90, algo que se ha asentado a día de hoy gracias a otras 'celebrities' como Chiara Ferragni, Rihanna o Florence Pugh, a nivel internacional; o Rigoberta Bandini, Amaia, Bad Gyal o la 'influencer' Paula Gonu, entre otras, a nivel nacional. Sin embargo, y pese a lo natural que puede ser la elección de ir con o sin sostén, parece que esta decisión sigue sometida a críticas sociales.

Si bien hace unos meses fue la vestimenta de Ione Belarra la que generó debate en redes sociales por asistir a un acto político sin sujetador, este verano fue Eva Amaral a quien criticaron por hacer 'topless' en el escenario. Y por si no era suficiente, la última en sufrir este ataque social ha sido la actriz Clara Galle, que el pasado fin de semana acudía a El Sadar, el campo de fútbol del Osasuna, para ver el partido contra el Sevilla.

Para la ocasión, la protagonista de A través de mi ventana decidió lucir un look formado por una camiseta básica de manga corta en color verde caqui, con la que se podía intuir la silueta de sus pechos, y unos vaqueros. Y precisamente fue su vestimenta la que se ha convertido en motivo de debate en redes sociales, donde se ha cuestionado su vestimenta y por la que ha tenido que sufrir comentarios fuera de lugar. Sin embargo, Clara ha querido dar una contundente respuesta a través de Instagram a quienes la critican por ir sin sujetador.

La tajante respuesta de Clara Galle a las críticas por su vestimenta

"Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que soy chiquitita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias", comenzaba la actriz. "Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar. Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados", lamentaba. "Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped", añadía.

"Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por lo llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único que tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas", aclaraba refiriéndose al caso de Jenni Hermoso.

Clara Galle responde a las críticas en redes sociales Instagram / @claragalle

Por supuesto, pese a las críticas, Clara Galle ha recibido muchos otros mensajes de apoyo en el mismo post: "Qué verguenza de comentarios. Hola, las chicas tenemos pezones, de nada. No entiendo tanto comentario de cuñao", escribía una mujer en Instagram. "Cuánta basura sigue habiendo en las cabezas. Cuántos Rubiales detrás de comentarios anónimos...", escribía un usuario.

