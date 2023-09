La camiseta de Carlos Alcaraz: ¿han dejado las equipaciones de tenis masculinas de ser aburridas?

Carlos Alcaraz se ha convertido en el hombre de moda en el deporte con victorias que hablan por sí solas, tanto dentro como fuera de la pista de tenis. Con tan solo 20 años, el murciano es el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos y del Campeonato de Wimbledon, además de contar con las victorias de varios torneos a sus espaldas.

Sin embargo, el de El Palmar no solo destaca en el mundo del tenis, y es aquí donde vemos como esta disciplina y la moda se dan de la mano. En junio, Louis Vuitton nombró al campeón como embajador de su línea masculina, aunque también cuenta con acuerdos de patrocinio con Rolex y Calvin Klein.

En los partidos, Alcaraz viste de Nike de pies a cabeza y su imagen ha quedado asociada a la marca deportiva. No obstante, no ha sido hasta el US Open que está disputando ahora que la firma le ha creado una equipación exclusiva, al igual que hizo con Rafa Nadal.

En el primer partido del torneo, Carlos no solo nos sorprendió con su juego derrotando a Koepfer en Nueva York, sino que también lo hizo con su vestimenta, estrenando una de sus nuevas camisetas sin mangas (al estilo de Nadal en sus primeros años) donde el color es el principal protagonista.

Carlos Alcaraz en el US Open 2023 EFE

Mientras que las tendencias de moda para el 'street style' nos llevan a la ropa de tenis más clásica y 'preppy', las pistas se tiñen de color y formas muy atrevidas y, por primera vez, no solo en los uniformes de las tenistas femeninas.

Los colores azul, marrón, rosa, rojo y naranja explotan sobre un fondo blanco en la equipación del deportista murciano, muy diferente también al resto de sus compañeros, que optan por colores en bloque más tradicionales como el verde, el negro, el azul o el rojo, casi todos en una tonalidad oscura que no se salen de los convencionalismos.

Con sus 20 años, Alcaraz ha venido a revolucionar el mundo del tenis, tanto en sus rankings convirtiéndose en el ganador más joven de la historia de Wimbledon, como en la forma de concebir este deporte a través de la moda. Es en este mismo torneo inglés en el que los códigos de vestimenta son más estrictos y todos los tenistas deben vestir de riguroso blanco.

Quien también comparte estilo con nuestro murciano es el estadounidense Frances Tiafoe, que ha llevado una equipación parecida en azul. Sin embargo, ninguno de ellos se ha librado de ser criticado por esta elección de vestuario.

Mientras que compañeros como Coco Gauff decía que parecía que llevaban confeti, en las gradas, redes sociales e incluso los sofás de casa, los ataques eran constantes. Todo por salirse de la norma y apostar por algo no solo más actual, sino también por romper los moldes de uno de los deportes más elitistas.

El sábado Alcaraz jugó con esta camiseta (muy chuli, la verdad). Algo 100 % anecdótico. Pues nada, estos fueron algunos de los comentarios en la quedada familiar: "parece de mujer", "va vestido de mariquita".



De verdad que la masculinidad es más frágil que un copo de nieve. pic.twitter.com/xpvpGnmL2j — Ele (@AsukA05) September 4, 2023

La Generación Z y la nueva moda

Tanto Carlos Alcaraz como Frances Tiafoe pertenecen a la generación que está cambiando el paradigma actual, desdibujando los roles de género que marcaban cómo actuar, vestir, relacionarse e incluso pensar. La moda ha sido uno de los primeros bastiones que 'los Z' han atacado y no piensan echarse atrás.

Para esta generación la ropa es algo más que las prendas con las que te vistes, es otra forma de mostrar tu personalidad, estado de ánimo e incluso de presentarte al mundo, marcando toda una declaración de intenciones.

Los jóvenes están cambiando y con ellos la forma en la que se entenderá la sociedad en un futuro, algo más libre de lo que dejaron los 'millennials' y 'boomers' y todavía con muchas más reivindicaciones que están por venir dentro del deporte.

