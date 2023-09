El vestido con escote kilométrico de Emilia Clarke que hubiera llevado Daenerys en 'Juego de Tronos'

Esta semana el mundo del cine no solo gira en torno al Festival de Venecia, por muchos titulares que acapare. En Francia también se celebra el Festival de cine estadounidense de Deauville, un festival de cine anual que rinde honor a las producciones cinematográficas estadounidenses y que lleva realizándose desde 1975 en Normandía.

Allí se presentó este domingo The Pod Generation, protagonizada por Emilia Clarke y Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), en plena huelga de actores de Hollywood. Sin embargo, al ser una producción independiente, cuenta con el beneplácito del SAG para que los artistas la promocionen, por lo que la actriz británica voló hasta el país galo para asistir a la competición y recibir uno de los premios que otorgaban aquella noche.

Muy esperada por los fans en la alfombra roja, Clarke recibió el premio New Hollywood que el año pasado le fue entregado a Ana de Armas. Según la página web del festival, este galardón es para "recompensar el talento, el entusiasmo y el compromiso de los actores en vías de creación y a aquellos intérpretes emergentes que son los portavoces del cine del futuro".

La actriz británica, conocida por su papel de madre de dragones en la serie Juego de Tronos, dijo sentirse "honrada de recibir esta fabulosa distinción". "Ser reconocida hoy por un festival tan importante y exigente como este, rodeada de tantos pioneros creativos a los que admiro, me da un impulso de confianza que todavía temo no ser digna. Si eso no me convierte en la soñadora más afortunada de todos los tiempos, no sé qué podría hacerlo", dijo mientras recogía la estatuilla.

Emilia Clarke en la premiere de 'The Pod Generation' Getty Images

Para una ocasión tan especial, Emilia se decantó por un vestido que estuvo a la altura. Se trata de un diseño negro, de bajo asimétrico y escote muy pronunciado en 'V' que contrastaba con el tono tan blanco de su piel. Para enfatizar aún más este efecto, optó por unos labios rojos. Esta combinación ya la hemos visto mucho en el festival italiano y promete ser una de las grandes tendencias para la próxima temporada.

Por otro lado, lo que más hacía destacar al vestido eran las lentejuelas a tono que recorrían cada centímetro de tela y que brillaban cuando les daba la luz, creando la ilusión de que en realidad eran escamas de dragón, como hubiera llevado la propia Daenerys.

El sencillo peinado de Emilia Clarke con el que triunfaremos esta temporada

El vestido de Emilia Clarke rezumaba glamour del antiguo Hollywood por los cuatro costados (la misma Rita Hayworth llevó un diseño muy parecido en los años 40) y quiso cederle todo el protagonismo del look dejando lo demás en un segundo plano, con joyas minimalistas y un peinado que va a dar mucho que hablar.

Pese a la irrupción de la raya a un lado, parece ser que los millennials todavía se niegan a abandonar la raya en medio, y es que además de rejuvenecer a quien la lleve, es muy favorecedora para todo tipo de rostros.

Entre sus virtudes, está que te ayuda a controlar el volumen del pelo, por lo que es una buena solución para combatir el encrespamiento. Además, también suaviza un flequillo recto y aporta un estilo más relajado si lo llevamos con ondas.

