Ruth Lorenzo se convierte en la novia de España con este vestido corsetero que ha roto las redes sociales del Benidorm Fest 2024

De posible candidata a presentadora del Benidorm Fest 2024, sea como sea Ruth Lorenzo ha acabado subiéndose al escenario a cantar su mágico 'Dancing in the Rain', tema con el que representó a España hace diez años en Eurovisión, y se ha ganado a todo el público. No solo por la nueva versión mega conmovedora de este himno eurovisivo, también por su vestido nupcial que deja sin aliento a cualquiera.

El look nupcial lencero de Ruth Lorenzo en el Benidorm Fest 2024

Con las emociones y los recuerdos a flor de piel ha sido inevitable revivir uno de los temazos icónicos de la historia eurovisiva interpretado por Ruth Lorenzo. Desde 2014 han pasado diez años desde que la cantante murciana entonó las notas de su 'Dancing in the Rain' y esta noche ha demostrado que sigue teniendo una de las voces más vibrantes y brillantes de España.

El vestido nupcial de Ruth Lorenzo en el Benidorm Fest 2024 Francisco Macia/Magara Press

Enfundada en un vestido blanco de inspiración nupcial, con escote corazón y cuerpo corsetero, Ruth Lorenzo daba por inaugurada la final del Benidorm Fest 2024 sin dejar a nadie indiferente. "Qué cosa más espectacular" comentaban en las redes sociales, y no les faltaba razón a los seguidores del eurovisivo festival.

El vestido nupcial de Ruth Lorenzo en el Benidorm Fest 2024 Francisco Macia/Magara Press

Ruth Lorenzo no solo acaparó mirados por lo imponente de su voz en esta nueva versión de 'Dancing in the Rain', también lo hizo por su vestido de novia seductora con el que lucía como una diosa en la tierra. No sabemos si será por el corsé ceñido de escote corazón que realza sus curvas, esa falda hasta el suelo con gran abertura que enseña la pierna de modo estratégico y atrevido o por los manguitos abullonados que completaban el vestido dándole un aire 'coquette', por lo que más de uno ha aplaudido hasta la extenuación su actuación llegando a propones que fuese ella quien nos representase en Eurovisión un año más.

Lo que está claro, viendo la actuación de la presentadora del Benidorm Fest 2024 así como la ganadora del mismo, es que este es el año de las mujeres fuertes e independientes que no miran su edad para sentirse poderosas luciendo un corsé lencero o un vestido de novia provocador.

