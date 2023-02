¿Qué tienen en común Rihanna y Rocío Osorno? Más allá de triunfar en sus respectivos ámbitos, ambas han coincidido en el color protagonista de sus últimos looks, que promete estar muy presente en los catálogos de la nueva temporada: el rojo. La cantante lució un total red en su actuación en la Super Bowl, en un conjunto formado por un corsé, un mono abierto y un abrigo maxi que culminó con unas zapatillas, también en estas tonalidades, que han acaparado todos los titulares. Se trata del modelo MM6 Maison Margiela x Salomon, una revisión de la popular propuesta deportiva.

Si Rihanna empleó el rojo como aliado para triunfar sobre el escenario (y para reforzar la simbología de poder y feminidad de este color), Rocío Osorno lo ha convertido en tendencia para los trajes de flamenca de la próxima Feria de Abril. La influencer y diseñadora española ha compartido en su Instagram un diseño de Rosa Pedroche en el que no faltan lunares ni volantes, dos de los signos inequívocos de este gran evento festivo de Sevilla para el que muchos ya descuentan los días, puesto que se celebrará en la capital hispalense a partir del 23 de abril. El vestido, con un precioso escote en uve en la espalda, es un claro ejemplo de cómo los trajes de flamenca son mucho más que una tradición... ¡son moda de alta costura!

No es la primera vez que Rocío Osorno elige este color para su vestuario: las pasadas navidades también la vimos con un vestido carmesí que nos fascinó y que pudimos copiar fácilmente, ya que estaba a la venta en Bershka. Y tenemos muy claro que se ha convertido en su tono fetiche... ¡y no nos extraña! Estamos seguras de que la influencer no será la única en escoger esta tonalidad que irradia fuerza para la próxima Feria de Abril y que serán muchas las prendas que se lucirán en ese color. Si necesitas inspiración para cumplir con el dress code del recinto ferial sin recurrir al traje de flamenca, aquí destacamos varias prendas para disfrutar de la fiesta.

Cómo vestir si no vas de flamenca

Roja y de lunares es la apuesta certera que, siguiendo la estela de Rocío Osorno, debemos hacer para triunfar en la Feria de Sevillla. Las mangas son la clave del vestido Montse de Polín et Moi, en Cortefiel, con volumen en el hombro y un pequeño volante tras el elástico del antebrazo.

La largura 'midi' es perfecta para asegurar comodidad y elegancia. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido Montse Descripción: Vestido rojo de lunares en color teja midi con corte en la cintura y franja elástica trasera, escote pico con fruncido central. Marca: Polín et moi Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 45.57 Imagen:

El mono con mangas abullonadas de Green Coast, a la venta en El Corte Inglés, es otra propuesta roja, elegante y perfecta para la ocasión. Una prenda clásica de frente, con una atrevida espalda con detalles abotonados que nos ha conquistado desde el primer vistazo.

Elegante y cómodo, perfecto para una jornada de feria. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Mono de mujer largo con manga abullonada Descripción: Mono de mujer largo en color rojo con mangas cortas abullonadas y busto por piezas con la espalda al aire y detalle de triple botonadura. Marca: Green Coast Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79.99 Imagen:

Y como no todos los estampados son de lunares, este vestido de Scalpers rombos que combinan rojo, naranja y rosa es una idea diferente pero también flamenca: los volantes del escote le dan volumen y movimiento.

Un modelo menos clásico, pero llamativo y precioso. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido de tirantes con aperturas laterales Descripción: Vestido de tirantes rosa con rombos rojos y naranjas con aperturas laterales y trasera. Marca: Scalpers Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 109 Imagen:

Si preferimos una versión más discreta del rojo, el vestido Monica, de Ba&Sh es una buena alternativa: de corte midi y con un estampado que combina este color con azules y verdes sobre un fondo crudo. Pero si por algo nos ha encantado es por su detalle cut out lateral con anillo dorado.

Un corte sensual que cumple con la tendencia primaveral del 'cut out'. Ba&sh

Datos estructurados producto Nombre: Vestido Monica Descripción: un modelo midi, con un escote caja, manga larga hasta el codo y escotado en la espalda. Estampado sobre fondo blanco, tiene un anillo dorado en el corte tipo ‘cut out’. Marca: Ba&Sh Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 295 Imagen:

Los trajes de chaqueta son un básico en cualquier evento que requiera una etiqueta más formal. Son elegantes y cómodos, sobre todo si nos decantamos por modelo fluidos como el de americana cruzada de Sfera, a la venta en El Corte Inglés. El pantalón se vende por separado y tiene un corte recto.

No cabe duda de que el color es el protagonista de este conjunto. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta cruzada traje Descripción: Traje de chaqueta de color rojo de pantalón de pinzas y americana con doble botonadura. Marca: Sfera Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 45.99 Imagen:

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

