Rita Ora impacta con un vestido completamente transparente que lleva casi sin ropa interior

Durante las últimas temporadas, las pasarelas más prestigiosas del mundo han apostado por las tendencias más transgresoras y atrevidas, empujando los límites de la moda hasta casi el extremo, donde podemos encontrar las transparencias en su versión más exagerada. La ropa interior -o la falta de ella- se ha convertido en la protagonista de los looks de noche de todo tipo de estrellas, desde Rosalía con su vestido de los Latin Grammy en España, pasando por las Kardashian en Estados Unidos o Chiara Ferragni en Italia. El 'free the nipple' está en boga.

Si bien Instagram se ha llenado de instantáneas que burlan la censura, las alfombras rojas no se quedan atrás, donde las 'celebrities' nos regalan looks inspiración e incluso algún que otro truco para llevar las transparencias de una forma más elegante o más atrevida según la ocasión. Lo que si está claro, es que no hay evento en los que no nos encontremos con, al menos, un look que incorpore esta tendencia.

Es más que evidente que las transparencias van a ser las reinas de cualquier fiesta de Navidad, sin embargo, en esta vorágine de eventos navideños, todavía quedan algunas celebraciones que solo rinden homenaje a la moda. Londres se vistió anoche con sus mejores galas para disfrutar de una velada en la que las más 'fashionistas' conmemoraron el saber vestir, el estilo y los mejores diseños de las firmas más trascendentales de la historia.

El 'naked dress' más atrevido

Mientras que Alexa Chung hizo un guiño a la moda española con un vestido de Loewe y Lila Moss nos regaló uno de los mejores looks para la Feria de Abril, Rita Ora apostó por un 'naked dress' extremo en el que dejaba su silueta casi expuesta.

Rita Ora en una fiesta en Londres Getty Images

Después del impacto que causó en nuestras vidas el 'momento mascarilla' durante dos años en los que no nos separamos de ella, parece ser que la cantante británica la ha interiorizado como un accesorio más para sus looks, donde la utiliza para darles un toque más llamativo y misterioso.

Sin embargo, Rita no ha acaparado titulares por todo el mundo por llevar una mascarilla en su 'outfit', sino por lucir un vestido completamente transparente de color negro con un trampantojo con el que parece que no lleva ropa interior.

El diseño, de escote 'halter', incorpora una serie de flores 3D estratégicamente colocadas para no revelar más de la cuenta, una costura en el abdomen que consigue ocultar un tanga beige y una falda con abertura frontal y cola, con el que también se apuntaba a la tendencia asimétrica rescatada de la década del 2010.

Las transparencias: el estilo favorito de Rita Ora

Rita Ora x Primark Primark

Esta no ha sido la única vez que hemos visto a Rita Ora con transparencias. De hecho, se han convertido en parte su estilo personal hasta tal punto que son una parte imprescindible de su colección con Primark. En ella, la cantante recrea de forma 'low cost' uno de sus vestidos más icónicos de la Semana de la Moda de París y que en estas fiestas de Nochevieja, veremos en muchas discotecas.

Esta tendencia invade el armario de la británica y la hemos visto en diferentes estilismos con los que nos enseña a adaptarla a distintos eventos, como puede ser la Gala Met, donde apareció junto a Taika Waititi con un vestido muy sexy y diseño acorsetado en donde nos mostró que también pueden ser elegantes, y durante una de sus actuaciones en Heaven, donde sacó su lado más 'chav'.

Rita Ora en Heaven Getty Images

Si bien su estética puede gustar más o menos, la artista tiene en su vestidor un 'naked dress' que se adapta a cualquier estilo, donde nos muestra cómo llevar esta tendencia según nuestro propio gusto y la ocasión, y, a decir verdad, nunca defrauda.

