La princesa Leonor convierte a la reina Letizia en su musa de estilo con su último look

Hace casi un mes que vimos por última vez a la princesa Leonor. En aquella ocasión, la futura reina de España no solamente celebró su 18º cumpleaños, también se desplazó hasta el Congreso de los Diputados para jurar la Constitución ante las Cortes, al igual que hizo su padre a su edad. Hoy, volvemos a tener a la princesa en un acto público, dejando aparcada la academia militar durante un momento y viajando hasta la capital para asistir a la apertura de la XV legislatura junto a sus padres, donde nos ha sorprendido con un nuevo look.

El día de su cumpleaños, la princesa de Asturias nos demostró que en esta nueva etapa de su vida la moda iba a tener un papel bastante relevante, tomando como inspiración a su madre. La reina Letizia se ha convertido en la 'royal' con más estilo por derecho propio, siendo alabada por la prensa internacional en múltiples ocasiones, por lo que no es de extrañar que Leonor haya decidido seguir sus pasos.

Durante la jura de la Constitución nos sorprendió con un traje chaqueta blanco muy parecido al que llevó su madre cuando anunció el compromiso con el aquel entonces príncipe Felipe. Ese look marcó el inicio de la vida institucional de Letizia y no fue casualidad que su hija eligiera un conjunto similar para la ocasión.

Algo prestado

En este nuevo acto, ha seguido la misma estrategia de tomar a su madre como musa de estilo, llevando un 'outfit' con abrigo incluido que perfectamente podría tener la reina en su armario.

La princesa Leonor con la reina Letizia en la sesión de apertura de la XV legislatura EFE

Se trata de un vestido verde botella —uno de los colores que más están triunfando entre las mujeres con poder— de Adolfo Domínguez, una de las firmas más habituales del armario de la reina Letizia. Si bien se trata de un diseño minimalista, destacan algunos detalles que lo convierten en el básico atemporal imprescindible para las amantes de la moda, con manga capa, bolsillos y abertura central.

La prenda está entallada en la cintura que, con la falda de corte evasé, la convierten en una de las más favorecedoras que podemos llevar en cualquier ocasión. De momento está disponible en la página web de la firma por 249 euros (ref: 291152373232), aunque está comenzando a agotarse gracias al 'efecto Leonor'.

Leonor lo ha combinado con uno de los imprescindibles para su madre, unos salones de piel de Hugo Boss en color camel (299 €), con puntera afilada y tacón de 9 centímetros, uno de los más altos que ha llevado hasta ahora. A juego, ha lucido un abrigo de paño a tono que le ha cogido prestado a la reina Letizia, firmado por Carolina Herrera y que la monarca llevó en su visita a Alemania en octubre del año pasado.

La reina Letizia y la princesa Leonor a su llegada a la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados. Raúl Terrel / EP

Por supuesto, no ha sido lo único que se ha cogido prestado del armario de su madre, ya que también la hemos visto con un bolso pequeño de mano firmado por Carolina Herrera y unos pendientes de Gold and Roses con oro rosa, diamantes y esmeraldas.

No podemos pasar por alto uno de los detalles más especiales de su look, las medallas del Congreso y el Senado que ambas cámaras le otorgaron el pasado 31 de octubre por cumplir la mayoría de edad, y que hoy, al igual que el rey Felipe VI, han integrado en sus looks.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.