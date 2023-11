María Pombo estrena su propio documental con una minifalda de tablas y top semitransparente

Una cuenta con más de 3 millones de seguidores, una de las familias de internet más queridas de España y varias firmas de ropa que triunfan en redes sociales. Parecía que María Pombo lo tenía todo, sin embargo, le faltaba algo que muy pocos poseen: un documental sobre su vida.

La madrileña ha logrado consolidarse como una de las 'influencers' más importante del país, casi alcanzando a Dulceida, que, de momento, sigue superando por muy poco. Ayer, fue el estreno de Pombo en Amazon Prime Video, celebrando una fiesta con alfombra roja incluida en la que no faltó ni una sola cara conocida.

Con este nuevo estreno, se une a la lista de celebridades de redes sociales que han lanzado una docuserie sobre ellos, como pueden ser Georgina Rodríguez, la misma Dulceida, El Rubius y, al otro lado del Altlántico, el clan de las Kardashian.

El look más arriesgado de María Pombo

Para un momento tan importante como este, María acudió con su marido luciendo un look en el que no faltaba ni una sola tendencia, apuntándose a las que más están triunfando entre las que más saben de moda, con transparencias y falda de tablas.

María Pombo y Pablo Castellano celebrando en el estreno de 'Pombo' Europa Press

Aunque todavía estamos en noviembre, muchos ya estamos con el 'mood' navideño. Sin embargo, María todavía se resiste a sacar los looks más festivos y llegó junto a Pàblo Castellano al 'photocall' con un estilismo inspiración que vale para cualquier ocasión.

Por un lado, nos encontramos con un top con semitransparencias, cuello subido y manga larga. Se trata de una de las tendencias que adoran las famosas y que Pombo nos enseña a llevar de una forma más discreta para las que no quieren enseñar de más, con una camiseta de tirantes debajo a tono.

Esta prenda la combinó con una minifalda de talle alto que competía por el protagonismo, en el mismo color para formar un 'total look' y tablas. Sobre ella, descansaba en la cadera un lazo y un broche que terminaban por coronar el estilismo y nos dejaba claro que estaba firmado por Versace.

Para terminar, la 'influencer' también lució unas medias de cristal en negro y unos zapatos que no pasaron desapercibidos, terminados en una punta extralarga. La única nota de color estuvo en sus uñas, que pintó de un malva intenso que, si bien no está entre las tendencias actuales, es un clásico que nunca defrauda, sobre todo si buscamos un color oscuro y no queremos recurrir al negro.

