Pillan a Selena Gomez con el abrigo 'slavic doll' de Mango que triunfa entre las que más saben de moda

Si has abierto Instagram o TikTok en las últimas semanas, es prácticamente imposible que no te hayas topado con la tendencia 'slavic doll', un nuevo 'trend' inspirado en la estética de las mujeres eslavas, incluyendo su maquillaje y, sobre todo, su forma de vestir, donde los abrigos de pelo son siempre los protagonistas.

Esta temporada, los chaquetones de pieles vienen a plantarle cara a los 'puffy' del año pasado y rivalizan con los atemporales de paño, dándole a cualquier look esa aura de 'old money' que, hace bastantes décadas, era símbolo de posición y estatus. Sin embargo, hoy en día hemos cambiado las chinchillas, el visón y el astracán por alternativas más sostenibles que no incluyen la crueldad animal, optando por telas sintéticas con el mismo tacto que tenían los abrigos de nuestras abuelas.

Atrás quedaron las grandes estrellas luciendo pieles en la alfombra roja, ahora lo que buscan son prendas más éticas y sin sufrimiento. Firmas como Stella McCartney fue una de las pioneras en no utilizar pieles en sus diseños, a las que se han sumado Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Prada y Burberry.

Sin embargo, esto no quiere decir que las 'celebrities' no apuesten por las marcas 'low cost', y así nos lo ha demostrado Selena Gomez luciendo en París uno de los looks más elegantes y favorecedores para estas fiestas, cuyo abrigo está firmado por Mango.

Selena Gomez en París con un abrigo de Mango Cortesía de Mango

La capital de Francia se ha convertido en uno de los lugares favoritos de la cantante para desconectar, donde se puede perder por sus calles bohemias en el corazón de Montmatre, disfrutar de una buena copa de vino en los bares más bulliciosos de la ciudad o deslumbrar con el mejor look en la ópera.

Fue en una de estas noches tan singulares en las que vimos a la cantante con uno de sus mejores estilismos hasta la fecha, un delicado vestido lencero extralargo que combinó con el abrigo de pelo favorito de las que más saben de moda.

El abrigo 'slavic doll', un imprescindible esta temporada

Las imágenes eran claras: Selena Gomez con el look que le vamos a copiar para la cena de Navidad, en el que derrocha elegancia y clase. Aunque no sabemos de dónde es el vestido, como hemos avanzado antes, se trata de una de las últimas incorporaciones al catálogo de Mango.

Abrigo de pelo con solapas de Mango Cortesía de Mango

Con una estructura pesada y regia, este abrigo de efecto pelo cuenta con un diseño 'oversize' y largo mido, con cuello pico con solapa y cierre delantero que lo convertirán en un imprescindible para estas fiestas. Tal y como Selena nos ha mostrado, es tan calentito que incluso podemos llevarlo sobre un vestido de tirantes en una noche fría de París, por lo que no nos extraña que, con un precio de 99,99 euros (ref: 57039096-BRINDIS-LM) cuenta ya con lista de espera.

