El nuevo bolso de lujo de Yves Saint Laurent sí es para todos los públicos y cuesta 55 euros

No se trata de una oferta de un portal de segunda mano, tampoco de un bolso 'low cost' con detalles parecidos al de la marca de lujo francesa, es un bolso 100% Yves Saint Laurent y cuesta 55 euros. ¿Podría decirse que este bolso de YSL es de verdad para todos los públicos? Sí, el problema es que no se encuentra en ninguna de las tiendas físicas de España, según el buscador de la web de la marca.

En los últimos años, los 'tote bag' se han puesto de moda por su comodidad para ir a trabajar o a la universidad, ya que en su interior puedes meter el portátil o la agenda de la forma más chic. Y aunque nada tiene que ver con el resto de bolsos de la marca de lujo que ascienden a precios de cuatro cifras, este tote de YSL se ha hecho viral en redes sociales por su precio.

Bolso tote de YSL por 55 euros

Bolso 'tote' de YSL por 55 euros YSL.

La versión del tote de YSL, es un bolso de color negro con las letras 'Rive Droite' en blanco. Pero hay cuatro modelos más de la marca en la web. En total cinco versiones del mismo bolso (dos negros, dos estampados en print de leopardo y uno en blanco). Están hechos en Portugal y confeccionados con un 60% de algodón reciclable.

Tote bag de leopardo marrón YSL.

El de color blanco, tiene las mismas letras de la línea 'Rive droite' en dorado. El otro bolso negro de la misma colección tiene las letras 'I wanna do bad things with you'. Por su parte, la línea de estampado animal de leopardo está disponible en tonos marrones y negros y en color gris y negro.

Tote bag de leopardo de color gris. YSL.

Tanto ha sido el éxito que el hashtag #saintlaurenttotebag cuenta con casi dos millones de visualizaciones en TikTok con vídeos de diferentes usuarias abriendo el tradicional paquete de YSL con el bolso dentro.

Pero el hecho de tener un YSL por menos de 60 euros no es todo, el tote llega en la misma caja que lo haría uno de los artículos de lujo de la firma. Ya lo dicen en la propia web: "Todos los pedidos de ysl.com se envuelven para regalo en un embalaje exclusivo".

Un 'packaging' que es carne de vídeo de Instagram haciendo 'unboxing' como una verdadera influencer. Además, desde la web, ofrecen el envío con una tarjeta de regalo personalizado para vivir 'la experiencia Saint Laurent' completa.

