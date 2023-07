Así es el bolso de lujo que Jane Birkin inspiró y que muy pocos pueden conseguir comprar

En la mañana del domingo, Jane Birkin fallecía a los 76 años en su domicilio en París, dando fin a una vida llena de éxitos a después de grabar 30 discos y rodar casi cien películas. Además de una carrera repleta de grandes logros profesionales, la cantante encarnaba el famoso 'je ne sais quoi' de las mujeres francesas y se convirtió en todo un referente en el mundo de la moda, siendo su eterno corte de pelo uno de los más imitados hasta la fecha.

La historia de un bolso icónico

Uno de los elementos más característicos de su look era la cesta de mimbre que utilizaba como bolso y llevaba a todas partes. Sin embargo, la practicidad no iba de la mano con la estética y un día de la década de los 80, cuando fue a colocar la cesta en el portaequipajes superior, todos sus objetos personales acabaron esparcidos por los asientos y por el suelo.

Gracias a que Birkin volaba en primera clase, la buena suerte hizo que estuviera sentada al lado del director ejecutivo de Hermès, Jean-Louis Dumas, que escuchó todas y cada una de sus quejas sobre cómo los bolsos de lujo nunca eran lo suficientemente grandes para llevar todas las cosas que necesitaba como madre primeriza. Después de una larga charla con el diseñador sobre lo que debe y no debe llevar este tipo de accesorios, dibujó un boceto de lo que más tarde se convertiría en el bolso Birkin, más grande que el bolso Kelly, pero más pequeño que un maletín.

Jane Birkin con su cesta de mimbre Getty Images

Un año después, este bolso inspirado en la cesta de mimbre de la actriz, con un compartimento para biberones y todo, llegaría para convertirse en la bolsa de viaje más famosa y exclusiva de la firma. Sin embargo, su historia no está exenta de polémica, ya que en 2015 la actriz solicitó a Hermès que retirara su nombre a aquellos bolsos fabricados con piel de cocodrilo hasta que no apliquen para fabricarlo "mejores prácticas" que respondan a la normativa internacional sobre el sacrificio de esos animales.

El artículo más exclusivo de Hermès que no todo el que lo quiera puede tener

Por supuesto, su precio no es apto para todo el mundo, ya que el modelo más básico cuesta 11.900 dólares y el precio se va incrementando un 14,2 % al año (así lo ha hecho desde 1980 a 2015). Sin embargo, este no es su precio más alto, y es que el Birkin cuenta con el récord de ser el bolso más caro del mundo, llegando a costar el modelo Diamond Himalaya Birkin 450.000 $.

Con un precio más que prohibitivo para muchas personas, hay quienes que, teniendo todo el dinero necesario, jamás podrán hacerse con este exclusivo bolso. De acuerdo a diferentes expertos en bolsos de lujo y representantes de Hermès, es necesario cumplir una serie de requisitos para que la firma nos considere dignos de poseer un Birkin.

Para comprar este bolso de primera mano, es necesario acudir a una de las tiendas y boutiques de Hermès para poder inscribirnos en la lista de espera, ya que es posible que tengamos que esperar meses o incluso años hasta que esté disponible el modelo que queremos. Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo puede comprar este bolso. La firma solamente se lo ofrece a sus clientes más exclusivos, por lo que debemos de gastar primero bastante dinero en la marca hasta que los vendedores nos ofrezcan comprar uno. Sin embargo, hay casos en los que se han ofrecido bolsos sin que el cliente tenga un historial de gasto, y algunos desafortunados que gastan regularmente en Hermès y nunca han recibido algún tipo de oferta.

Victoria Beckham con su bolso 'Birkin' Trago

Una de las curiosidades que no todo el mundo conoce es que no se puede elegir el Birkin que vamos a comprar. Si bien podemos hacer una lista de deseos con el modelo, la piel, el color y las características que queremos, en última instancia es el vendedor el que decide el bolso que se nos ofrece, si es que llega a hacerlo.

Una vez se hace este tipo de oferta, los vendedores llevan al cliente a una sala especial y le muestran el bolso, dándole después la opción a comprarlo. Sin embargo, como hemos dicho antes, no nos lo llevaríamos a casa en ese momento y tendríamos que esperar un tiempo antes de tenerlo en nuestras manos.

Cómo conseguir un 'Birkin' si no somos clientes de Hermès

Si bien tenemos que pasar un proceso exhaustivo en la tienda para solo tener la posibilidad de hacernos con este bolso, hay una forma más ágil y rápida de conseguirlo: las tiendas online de segunda mano de lujo. Cuando vemos páginas web que venden el Birkin, se trata de una reventa, donde los modelos básicos pueden alcanzar cifras bastante desorbitadas.

Bolsos 'Birkin' de segunda mano Farfetch

Un ejemplo es Farfetch, donde los modelos más básicos pueden llegar a duplicar su precio. Sin embargo, es una buena opción para aquellas personas que no les importa el dinero y quieren hacerse con esta pieza de inversión. Mucha gente no ve estos bolsos como un accesorio, e incluso hay algunos que no llegan a usarlo, ya que, como se revalorizan cada año que pasa, pueden venderlo por mucho más dinero del que lo compraron. Como decía la revista Time, el Birkin es "una inversión mejor que el oro y menos arriesgado que invertir en acciones"

