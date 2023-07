Muere la actriz Jane Birkin ('Blow-Up', 'El knack', 'La bella mentirosa'…) a los 76 años

En la mañana del domingo ha fallecido Jane Birkin: cantante, actriz, icono del estilo y filántropa infatigable durante décadas. Lo ha revelado el canal BFMTV: Birkin contaba con 76 años, y días antes había anulado sus próximos conciertos a través de un comunicado: “Sigo siendo optimista, pero necesito algunos días para ser capaz de volver a estar en escena”. Finalmente esta artista londinense ha muerto en su domicilio de París, luego de rodar casi cien películas y grabar treinta discos.

Birkin era hija de la también actriz Judy Campbell, y su carrera empezó en el Swinging London de los 60. Debutó como actriz a los 17 años en El Knack y cómo conseguirlo: comedia de Richard Lester que obtendría la Palma de Oro como estandarte de la cultura mod. Rodándola Birkin conoció a quien sería su primer marido: James Barry, afamado compositor que ya había saltado a la fama por crear el tema de la saga James Bond. Por entonces Birkin también hizo una pequeña pero memorable aparición en Blow-Up, que Michelangelo Antonioni venía a rodar queriendo absorber los aires contraculturales londinenses.

Rodó unas cuantas películas antes de, en 1968, instalarse en París y conocer a su nueva pareja, Serge Gainsbourg. Con él tuvo a la también actriz y cantante Charlotte Gainsbourg, e inició una carrera musical determinada por el exitazo setentero de Je t’aime moi non plus: canción que inspiraría una película homónima donde Gainsbourg dirigía a su pareja en 1976 (Te amo… pero yo no). La relación duraría una década.

Entretanto Birkin aparecería con Alain Delon en La piscina a finales de los 60, y con el cambio de década incursionaría en el giallo italiano de la mano de Antonio Margheriti, en Siete muertos en el ojo de gato. Llegado el 73 protagonizaría la película británica de terror La escalera de la locura junto a Christopher Lee, y aparecería con Brigitte Bardot en Si Don Juan fuese mujer. En 1975 colaboraría con Claude Zidi en Las carreras de un banquero, repitiendo dos años después en El animal.

Mientras Birkin iniciaba otra relación con Jacques Doillon, los papeles internacionales siguieron aflorando. Apareció en dos adaptaciones del Hércules Poirot de Agatha Christie interpretado por Peter Ustinov: Muerte en el Nilo y Muerte bajo el sol. En España rodó con Pedro Masó La miel, e iniciados los 80 iniciaría una provecta asociación con Jacques Rivette. Con él Birkin haría El amor por tierra, la monumental La bella mentirosa, Divertimento o El último verano, en 2009.

Antes, a finales de los 80, Birkin también participó en un proyecto de Agnès Varda consagrado a su figura mediática: el formado por el documental Jane B. por Agnès V. y el drama de ficción Kung-Fu Master. Repetiría con Varda en Las cien y una noches de 1995 festejando el centenario del cine, y finalmente le despertaría el gusano de la dirección en Boxes teniendo a sus órdenes a Geraldine Chaplin.

En sus últimos años Birkin no bajó el ritmo. Colaboró con Bertrand Tavernier en Crónicas diplomáticas y apareció en Nobody’s Daughter Haewon de Hong Sang-soo. En 2021 su hija Charlotte le dirigiría en un documental que respondía al de Varda, Jane por Charlotte.