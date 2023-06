Pilar Damborenea, directora general de General Mills Iberia: "Ser una líder cercana es lo más eficaz para tomar decisiones rápidas y crear confianza"

Desde hace cinco años es la Iberia Country Manager en General Mills, una multinacional de la alimentación con 150 años de historia, presente en más de 100 países y con más de 30.000 empleados en todo el mundo.

Seguro que les suenan (incluso las han saboreado): 'Cheerios', 'Pilsbury', 'Betty Crocker', 'Nature Valley', 'Old El Paso', 'Gigante Verde' o 'Häagen-Dasz'. Son algunas de las infinitas marcas que encontramos en el porfolio de General Mills, una de las mayores multinacionales de las cosas del comer que facturó más de 20 mil millones de euros en 2022. Ahí es nada.

Parte de ese mérito (de esa cantidad) se debe a la gestión de Pilar Damborenea, nacida en Bilbao en 1977 y que compartía hogar con cuatro hermanos mayores. Desde que tenía 12, sus padres le enviaban todos los veranos a países de habla inglesa, "lo que me ha ayudado a ganar independencia desde pequeña y conocer otras culturas". Le atraía la psicología, pero las incertidumbres propias de la edad la enfilaron a estudiar marketing en el ESIC de Zaragoza, que finalizó en Madrid. A los 20 empezó su carrera profesional de prácticas en la central de Adidas en Alemania, y a los siete meses la transfirieron a la sede de Oregón (EEUU): "Fue una experiencia increíble porque pude aprender cómo funciona el cuartel general de una multinacional, además de vivir una experiencia personal apasionante".

Regresa a Madrid. Continúa con sus estudios y en quinto de carrera entra en Kimberly Clark, donde está seis años. Seguidamente, comienza en General Mills, donde lleva ya 17 años, "he desempeñado siete puestos diferentes en Márquetin, E-Commerce, Ventas y Category Management, tanto a nivel internacional como local". No contenta con esto, como hemos comentado antes, desde hace cinco es la directora general de Iberia, la empresa, que rige los destinos (profesionales) de 1.100 personas en España.

¿Qué enseñanzas y capacidades aprendiste en esos trabajos que luego te han servido para ejercer de directora general de General Mills Iberia?Poder trabajar y conocer diferentes funciones , mercados, sectores y culturas te abre la mente y es clave. Con el paso del tiempo esto te permite adquirir diferentes experiencias , incluso fuera de tu zona de confort, con las que aprender más y más rápido. Una de las mayores capacidades que he logrado asimilar es la resiliencia.

¿Qué cualidades, capacidades, debe tener una buena líder?Un buen líder es el que consigue los resultados sacando lo mejor de cada persona de su equipo a través de la motivación y el desarrollo . Para ello es clave tener claro tanto el rumbo que se debe tomar como la manera de comunicarlo . Todo el mundo debe tener clara la intención estratégica de su trabajo, hay que predicar con el ejemplo y conocer bien a las personas que trabajan contigo, ya que todos tenemos motivaciones diferentes. Personalmente, me considero una líder cercana (y a la gente le sorprende). Es la manera más eficaz para una toma de decisiones rápida y para generar confianza entre los compañeros.

¿Crees que faltan mujeres líderes en España?Tengo la suerte de trabajar para una empresa donde no hay discriminación de ningún tipo, pero creo que, en España, no es así en todos los casos. Para mí la clave es que los equipos tengan la mayor diversidad posible en todos los sentidos, porque está demostrado que se consiguen mejores resultados, pero, sin duda, debe elegirse a la persona que esté más capacitada para el puesto (independientemente de su género, edad, etc.). Para lograrlo es importante cuidar los procesos de trabajo para que sean eficientes y facilitar el equilibrio entre la vida personal y profesional con flexibilidad. Es además una forma de atraer talento a las organizaciones.