Camille Greene, CEO de Campofrío Frescos: "La participación de la mujer en cargos directivos se asocia a un mayor compromiso social de las empresas"

Camille Greene desde Campofrío Frescos ejerce la máxima responsabilidad de la unidad de negocio de cárnicos frescos de la multinacional de alimentación Sigma. Su experiencia profesional es fruto de su trabajo en Campofrío, una de las compañías con más trayectoria en España, a la que llegó hace ahora 20 años desde Filipinas, su país natal.

"Durante estos años he asumido diferentes retos, desde liderar distintas áreas como marketing, exportación, desarrollo de nuevos negocios o Innovación en Campofrío España, hasta asumir la responsabilidad europea de los departamentos de Investigación de Mercado o Comunicación Externa, para finalmente convertirme en CEO en marzo de 2021".

¿Cómo es tu integración laboral desde Filipinas hasta España?Los inicios de mi carrera en España fueron años desafiantes. Acababa de llegar de Filipinas, donde tuve una trayectoria profesional muy amplia asumiendo distintos roles de responsabilidad en empresas de la industria de alimentación, como San Miguel Corporation, o de la industria farmacéutica, como Johnson & Johnson. Tuve que salir de mi zona de confort y desenvolverme en un idioma que no dominaba. Además, empecé en un ámbito como el marketing, donde entender al consumidor es fundamental, algo que si estás en un país o una cultura diferente requiere mucho más esfuerzo. En Campofrío tuve la gran suerte de encontrarme con una compañía que es abierta a la diversidad.

Aún sigue siendo noticia que una mujer sea CEO de una compañía. ¿Qué significa a nivel personal y a nivel Campofrío Frescos? ¿Es la primera vez que una mujer dirige esta área?Sí, es la primera vez que una mujer dirige la gestión de la compañía, ya que hay que tener en cuenta que el sector de cárnicos frescos es un negocio predominantemente masculino, pues para desarrollar muchas de las actividades se requiere un gran esfuerzo físico. No obstante, la presencia de la mujer en otras áreas del negocio es creciente, por lo que mi nombramiento responde a una evolución natural del talento femenino en la compañía.

A nivel individual, es cierto que conseguir esta posición, siendo yo además de otra cultura, me llena de satisfacción y orgullo. Pero no quiero que esto se reduzca a un logro personal. Una de mis grandes motivaciones es pensar que si hago bien mi trabajo es una oportunidad para servir de referente para otras mujeres que quieran desarrollar sus carreras en el ámbito corporativo y, sobre todo, ser fuente de inspiración para seguir impulsando el desarrollo del liderazgo femenino dentro de la empresa, ayudando así a que más mujeres puedan llegar a posiciones de responsabilidad. Así mismo, creo que las cualidades que se nos atribuyen a las mujeres en materia de empatía, cuidados, desarrollo… son reales y hacen que la aportación de la mujer sea fundamental para una empresa.