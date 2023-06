Tenemos los pijamas cortos con descuento más bonitos para que empieces a sacar partido a las rebajas de verano

Con el cambio de armario ya comenzado, es inevitable darse cuenta de que no todas las prendas sobreviven del mismo modo a los meses de encierro. Y en este sentido, bañadores y pijamas son los peores parados, aunque, también, suelen estar en la lista de básicos a renovar de la temporada. Si es tu caso, te encantará saber que las rebajas de Women'Secret ya están aquí y no se han quedado cortas: ¡hay descuentos de hasta el 70%! Nosotras hemos aprovechado para rastrear el catálogo y no hemos podido evitar seleccionar cinco pijamas de verano que no solo están muy baratos, sino que también son preciosos.

Y es que imposible no rendirse ante los encantos de este pijama corto de encaje en color amarillo (Precio: 11,99 €. Ref 4755868) con aire romántico que, ahora, tiene un descuento del 60%. Los detalles de los tirantes son preciosos, pero sin renunciar a la comodidad: son recogidos para que no se caigan por los hombros ni nos piquen en la piel.

Sencillo a la par que elegante, esta propuesta amarilla es una de nuestras favoritas. Women'Secret

No apta para pudorosas es la versión transparente, de plumeti y en color turquesa más sexy de todo el catálogo de Women’Secret (Precio: 17,99 €. Ref 2545077). Una combinación preciosa y sensual con tirantes regulables y cinturilla de goma para adaptarlo a las curvas del cuerpo y asegurar que el resultado es de impacto total.

Es una apuesta delicada y diferente que merece la pena probarse. Women'Secret

En contraposición, no hemos podido dejar de escoger este pijama corto 100% algodón con dibujos de Garfield (Precio: 12,99 €. Ref 3135271) por su aire infantil y divertido que tanto gusta a la hora de escoger la ropa para irse a dormir. Una propuesta blanca y negra que, sin embargo, destaca por los detalles rojos que le dan vivacidad.

Esta fabricado al 100% de algodón para que sea más agradable y duradero. Women'Secret

Para las que prefieren los pijamas camiseros, este de estampado tipo patchwork de flores (Precio: 13,99 €. Ref 3595891) es la propuesta perfecta: la parte de arriba, con manga cuadrada, es abotonada; mientras que el pantalón corto es fluido y se aprieta con cordón para no resultar incómodo.

El toque camisero unido al 'patchwork' lo hacen una propuesta irresistible. Women'Secret

Y como los clásicos nunca fallan, no hemos podido dejar de destacar una propuesta que parece firme en los catálogos de verano de Women’Secret: un pijama corto 100% algodón de tirantes amarillo (Precio: 12,99 €. Ref 3595895) que combina una camiseta lisa con un pantalón mini floreado para aportar un toque elegante y bonito a la ropa con la que dormimos. ¿Con cuál te quedas?

Es un clásico sencillo pero que nunca falla. Women'Secret

