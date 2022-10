Penélope Cruz combina el traje más elegante de 'tweed' con un 'tank top' que todas tenemos en el armario

Penélope Cruz es capaz de brillar en todas y cada una de sus apariciones públicas. La actriz, por muchos años que pasen, consigue sorprender con sus trabajos, su talento y, por supuesto, sus estilismos. En cuestión de moda, Pé es pura inspiración para mujeres de todo el planeta, ya que presume de un estilo elegante, sencillo y siempre acertado.

La madrileña ha vuelto a la capital para presentar su nuevo trabajo En los márgenes, donde trabaja junto a actores de la talla de Luis Tosar y Juan Diego Botto. Para la ocasión, Penélope ha apostado por un look que combina el lujo y el estilo más básico: protagonizado por un traje de 'tweed' con un top que todas tenemos en nuestro armario.

En concreto, la intérprete ha combinado un traje de dos piezas, de chaqueta y falda, de 'tweed' blanco firmado por Chanel que incluye ribetes en negro a contraste, con un 'tank top'.

¿Qué es un 'tank top'? Se trata de un básico de armario que triunfa en cualquier color, pero especialmente en los neutros como el blanco o el negro. Este tipo de top es una camiseta de tirantes, que se ajusta al cuerpo y que si bien es cierto que muchas mujeres utilizan como camiseta interior, a día de hoy vuelve a convertirse en una prenda protagonista en nuestros looks.

Penélope Cruz en el estreno de 'En los márgenes', en Madrid GTRES

Estos tops los encontramos en los escaparates de las principales tiendas para todos los gustos. El éxito de este tipo de diseño reside en que combina con todo, desde con unos 'jeans' hasta con un look más sofisticado como puede ser el traje que Penélope Cruz ha llevado en su último 'photocall', dando así la actriz una lección de estilo. En concreto, el que lleva la madrileña parece estar confeccionado en tejido de canalé, que suele ser mucho más cómodo y marca menos que otros tipos de tejidos, pero también es habitual encontrarlo en otros tejidos como el poliéster.

Penélope ha completado su look con unas sandalias negras básicas de tiras y con tacón. Respecto al 'beauty look' ha llevado un maquillaje muy básico con un ahumado de ojos en tonos tierra, que funciona con cualquier look, así como la melena suelta peinada con una onda sutil.

