Más allá del verano, las pecas de Sara Carbonero son tendencia en maquillaje este otoño-invierno

Si hay una tendencia de maquillaje viral del verano esa es la de las pecas. Desde hace un par de años, hemos comenzado a incluir estas pequeñas manchitas en nuestros 'make up looks'. Y no es para menos, ya que su efecto rejuvenecedor y su naturalidad hacen de las pecas falsas la tendencia veraniega más favorecedora. Aunque ya se hayan acabado los meses de calor, no tenemos por qué dejar atrás esta técnica, que también puede darle un toque 'trendy' a nuestros looks otoñales.

Sara Carbonero ha sido una de las que no han abandonado las pecas este otoño. La presentadora ha compartido una foto en su Instagram en la que se puede apreciar su precioso maquillaje: ojos negros intensos, labios brillantes y unas pecas discretas pero favorecedoras.

Esta tendencia 'make up' se une al estilo natural que ha triunfado en los últimos meses. Triunfa un maquillaje cada vez más discreto, con labios en tonos nude y pieles brillantes y jugosas, con bases sin demasiada cobertura que dejan entrever las manchas naturales del cutis. Las pecas encajan de maravilla con este tipo de looks, dando una sensación de cara lavada pero con un toque más original. El maquillaje de Sara Carbonero es el ejemplo perfecto de esta tendencia, con una piel natural pero muy brillante e iluminada.

La periodista no ha sido la única que, en estas semanas de inicio del otoño, ha incorporado las pecas en su look de maquillaje. También lo ha hecho otra española, Penélope Cruz, en su aparición en la alfombra roja del Festival de Venecia.

Penélope Cruz, con un maquillaje con pecas Vianney Le Caer / GTRES

Cómo hacer pecas falsas pero realistas

Si en nuestra piel no aparecen las pecas de forma natural, hay algunos trucos para conseguir unas pecas falsas con maquillaje. La clave para conseguir unas pecas naturales es la irregularidad. Si son todas del mismo tamaño e intensidad, será muy evidente que las hemos hecho con maquillaje y perderá la estética natural que buscamos.

Emma Watson mostrando sus pecas Steven Bergman/AFF-USA.COM

Para simular pecas, puedes ayudarte de lápices de labios o delineadores en tonos marrones, mejor si tienes varios de distinto grosor para jugar con los tamaños y texturas. Si solo tenemos un lápiz o pincel, siempre podemos utilizar distintas presiones para conseguir un resultado irregular y muy natural.

Otro truco para un maquillaje con 'fake freckles' perfecto es agrupar las pecas de forma irregular. Las pecas naturales no suelen aparecer de forma simétrica por lo que, para recrearlas, debemos tener esto en cuenta. Si, aún siguiendo estos trucos, tus pecas quedan demasiado intensas, siempre puedes añadir un último paso y difuminarlas con toquecitos, y sea con los dedos o con una brocha.

