Paula Vázquez reaparece en televisión e impacta con este traje rojo de invitada

Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que Paula Vázquez es uno de los rostros más afables y queridos de la televisión en España. Desde que fuese azafata en el programa "Un, dos, tres... responda otra vez", la presentadora gallega es ejemplo de mujer con éxito y a sus 49 años ha vuelto a demostrar su talento delante de los focos del reality de cocina "Bake Off" con un imponente traje rojo que ya hemos fichado.

Paula Vázquez reaparece en televisión e impacta con este traje rojo

Si bien en lo personal la presentadora gallega viene de unas temporadas delicadas en cuanto a salud personal y familiar, en el terreno laboral debe estar más que orgullosa. Será por eso que no dudó en escoger tal traje impactante para su reaparición en la televisión.

Un traje dos piezas de chaqueta masculina y pantalón amplio en rojo clásico cubierto de lentejuelas firmado por Anmargo, una de las marcas de invitadas 'made in Spain' que más famosas viste. Con él como protagonista ha optado por crear un look monocolor optando por un top lencero satinado para llevar bajo la americana y unas sandalias personalizadas de Lily and You.

Nos ha gustado tanto esta propuesta poderosa y pone tan bien de manifiesto que el rojo es uno de los colores destacados para la temporada, como bien ha adelantado la pasarela y el 'street style', que no podíamos dejar pasar la ocasión para dar con un traje rojo de invitada que todas amen y lleven a su próximo evento.

El traje rojo que aman las invitadas de más de 40 años

Dos piezas que se venden por separado en la web oficial de H&M pero que forman el traje sastre rojo y perfecto para todas aquellas invitadas que no dudan en arriesgar aún cumplidos los 40 años.

Traje sastre rojo de H&M H&M

Por un lado, una americana amplia y estructurada, con seis botones en la parte frontal forrados en el mismo tejido que la prenda y bolsillos con solapa. Ligeramente ajustada en la cintura, consigue un efecto visual de reloj de arena. (Precio: 49,99 €. Ref. 1206431001).

Por otro, el pantalón sastre con planchado marcado pero holgado que ofrece un aspecto elegante pero 'effortless' gracias a los bolsillos en los laterales y su bajo recto. (Precio: 29,99 €. Ref. 1203823003).

Ambas piezas están arrasando hasta el punto de empezar a agotar existencias, por lo que si tienes una boda o evento de etiqueta a la vista en los próximos meses y quieres ser la invitada más a la moda, no dejes escapar este traje rojo que aman las mujeres de 40 y todas las demás.

