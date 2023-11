Paula Echevarría tiene el pantalón de 'efecto piel' de Stradivarius que en otoño llevaremos con zapatillas o tacones

La moda es cíclica y muchas de las tendencias que ya hemos visto triunfar en el 'street style' parece que regresan año tras año. No hablamos de los básicos de armario, como los vaqueros o las camisas blancas masculinas, sino de esos diseños que aunque los augurábamos una vida no demasiado larga en el mundo 'fashion', siguen siendo los más demandados. Este sería el caso de los pantalones de efecto piel o de cuero, que regresaron con más fuerza que nunca hace varias temporadas y parece que siguen siendo un 'must' en el armario de las chicas con más estilo, como es el caso de Paula Echevarría.

La actriz, que también se ha convertido en un icono de estilo para muchas mujeres en España, utiliza sus redes sociales para enseñar sus nuevos fichajes de moda y las distintas combinaciones que hace con ellos. La última con la que ha sorprendido ha sido con un 'outfit' formado por prendas 'low cost' que cualquiera podría adquirir para su guardarropa. Y, al final, ahí reside la clave del éxito de Paula Echevarría.

La asturiana ha compartido una fotografía en Instagram en la que aparece posando frente al espejo y luciendo este look en cuestión: protagonizado por una chaqueta de punto negra con estampado de rayas horizontales en blanco, los pantalones de efecto piel más favorecedores del momento y unas cómodas deportivas, demostrando así que comodidad y estilo sí pueden ir de la mano.

Los pantalones de efecto cuero de Paula Echevarría

Este look que Paula Echevarría ha compartido con todos sus seguidores de Instagram está protagonizado por una prenda cómoda, versátil y tendencia, como es el pantalón de efecto piel.

La intérprete ha demostrado con este estilismo que este tipo de diseños que tanto triunfan en el 'street style' combinan con todo y pueden llevarse en cualquier momento. En su caso, para un 'outfit' del día a día, Paula ha decidido llevarlos con unas zapatillas New Balance, sin embargo este pantalón es ideal para llevarlo con botín de tacón o incluso con unos salones, si buscamos un look más de noche.

Pantalón de efecto piel, de Stradivarius. (Ref. 04565429-I2023) Stradivarius

El pantalón lo encontramos en Stradivarius por 25,99 €. Está confeccionado con un tejido efecto piel y cuenta pernera recta y cinco bolsillos, lo que favorece muchísimo la silueta. Además, incluye cierre con cremallera y botón. Si lo quieres, lo tienes.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.