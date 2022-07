De Pamela Anderson a Marilyn Monroe: los bikinis y bañadores que las actrices más míticas llevarían en 2022

La ficción lleva inspirando nuestros looks desde que prácticamente se inventó el cine, pero fue a mitad del siglo XX cuando realmente tomó fuerza, naciendo así los grandes iconos de la industria. Audrey Hepburn, Bette Davis, Rita Hayworth y Marilyn Monroe fueron algunas de las primeras en convertirse en 'influencers'.

Con el paso de los años, estos iconos le dieron el relevo a los que tenemos en la actualidad y gracias a su actuación y los looks que llevaban en sus películas y series, se convirtieron en verdaderas creadoras de tendencias. Muchas de las prendas que llevan en pantalla se vuelven objeto de culto y las firmas 'low cost' no pierden la oportunidad de sacar diseños parecidos cada ciertos años.

Ya hemos hablado de esto con los vestidos, pantalones o looks llamativos, pero los bañadores y bikinis también han tenido un papel importante en la ficción, llegando a quedarse grabados a fuego en nuestra mente.

Si sabemos buscar bien, nos podemos encontrar con algunos de sus modelos más icónicos en muchas de las tiendas a pie de calle. Por ello, hemos reunido 5 bañadores y bikinis de series y películas que han trascendido a la historia de la moda y que este año te irán ir a la playa como una verdadera estrella.

1. Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa'

El famoso bañador rojo de Pamela Anderson NBC/OYSHO

No hay un traje de bañador rojo más famoso que aquel con el que Pamela Anderson corría por la playa interpretando a una salvavidas. Esta pieza tiene tanto poder que la misma actriz asegura que lo usa para sorprender en sus citas. Así lo reveló la actriz en una entrevista para The New York Times, en donde también explicó su método de seducción: "Me meto a la ducha con el traje de baño y luego salto empapada sobre ellos donde sea que estén en la casa".

Si también quieres vivir la fantasía de ser una auténtica "vigilante de la playa", en Oysho encontramos uno ideal con escote en V, que conseguirá hacernos el centro de todas las miradas y que tiene un precio de 35,99 €.

2. Chica Bond

Ursula Andress en 'El agente 007 contra el doctor No' Eon Productions/ BO STAR

Las chicas Bond siempre ha sentado cátedra en el mundo de la moda, aunque la pionera, Ursula Andress, es una de las más recordadas. Su escena en la playa es una de las más icónicas del cine, llegando a ser homenajeada por Halle Berry en 'Muere otro día', encarnando a otra de las conquistas del señor Bond más famosas.

Su bikini con cinturón se ha convertido en un 'must have' para las más atrevidas y podemos encontrarlo en la firma Bo Star. Con un diseño retro, está formado por una braguita ligeramente más ancha de talle bajo con un cinturón que contrasta y le da ese toque tan especial. Está a la venta en la web de la marca, rebajado a 101,50 euros.

3. Elizabeth Taylor y el básico atemporal

Elizabeth Taylor en 'De repente, el último verano' Columbia Pictures/MO

Un bañador blanco es a los trajes de baño como un LBD (pequeño vestido negro) a la moda: siempre hay que tener uno en el armario. Su estilo los hacen atemporales, sientan bien a todo el mundo y valen para cualquier ocasión. ¿Qué más se les puede pedir?

Elizabeth Taylor nos enamoró con su sencillo, pero elegante bañador en De repente, el último verano, con un detalle en el escote que favorece a cualquiera, lo que lo hace irresistible. Uno muy parecido lo hemos visto en Mo, con un lacito en el pecho que lo hacen muy romántico. Está disponible en la página web por 17,99 euros.

4. La sensualidad del bikini de Salma Hayek

Salma Hayek con el famoso bikini marrón de 'Abierto hasta el amanecer' Miramax/ROBIN

Que se eche a un lado Britney Spears, la reina de bailar con serpientes es y será siempre Salma Hayek. La actriz nos sorprendió con una espectacular escena en Abierto hasta el amanecer, donde la vimos contonearse con una pitón albina y un mini bikini marrón que nos dejó sin habla.

Aunque este año el chocolate no sea uno de los colores tendencia para ropa de baño, hemos encontrado este de Robin que nos recuerda al de la actriz, con un nudo en el top que realza el pecho. Está disponible en la página web de la marca por 59,90 euros.

5. El bañador 'pin up' de Marilyn Monroe

Bañador rojo de Marilyn Monroe ALAWA

No hay look de Marilyn Monroe que no sea histórico. Sin ir más lejos, hace unos meses fuimos testigos del revuelo que causó Kim Kardashian al utilizar el Naked Dress con el que la actriz cantó Feliz Cumpleaños a Kennedy y el cual la 'influencer' le ocasionó grandes daños.

Entre sus bañadores icónicos, encontramos el rojo palabra de honor con escote en V y detalles plateados. A simple vista, parece un diseño retro que difícilmente podríamos encontrar, pero Alawa le ha dado ese toque más actual para hacer que no nos lo queramos quitar. Está en la página web de la firma a un precio de 250 euros.

