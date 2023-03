La nueva oleada de críticas a Georgina Rodríguez por su bolso de lujo: "Podría alimentar a una familia durante todo un año"

El próximo 24 de marzo, Georgina Rodríguez estrenará la segunda temporada de su reality, Soy Georgina, en Netflix. En los nuevos capítulos de su exitosa serie, la influencer española compartirá con sus fans nuevas partes de sí misma y de su vida, rodeada de aviones privados, lujos y prendas de alta costura.

La empresaria y modelo es la 'influencer' española con más seguidores en Instagram, un número que actualmente asciende a los 47 millones. Ya estamos acostumbradas a ver a 'celebrities' como Georgina con extravagantes looks que suman valores increíbles. Pero, para ella, incluso en su día a día, el lujo no es algo ajeno.

La 'influencer' ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen de su look para un día de shooting en Arabia Saudí, donde reside junto al futbolista y sus seis hijos desde principios de año. La española ha llevado un vestido naranja, ajustado y con escote cuadrado, que ha combinado con accesorios de lujo, como un pañuelo estampado en tonos naranjas, azules y rojos con el que la modelo se cubría, un reloj y joyas llenas de brillo y un exclusivo bolso de Hermès con piel de cocodrilo.

"Todo el día haciendo ostentación de su riqueza"

Y han sido precisamente estos complementos los que han generado la polémica. "Todo el día haciendo ostentación de su riqueza", dice uno de sus seguidores, mientras que otro asegura que con el dinero que Georgina invierte en sus compras se "podría alimentar a una familia durante todo un año".

La modelo y empresaria suele compartir sus prendas más exclusivas a través de Instagram, piezas como sus zapatillas de andar por casa de 795 € o este exclusivo bolso Birkin de Hermès, que puede llegar a tener un coste que va desde los 50.000 hasta los 350.000 euros.

A pesar de las polémicas que suelen acompañar a sus publicaciones, la pareja de Cristiano Ronaldo sigue compartiendo sus looks. "Deja de mostrar tantos lujos. Aburre", comentaba otra de sus seguidoras, uniéndose a la oleada de duras críticas que se pueden leer en sus comentarios.

Mientras, otros seguidores comentan la hipocresía de los looks de la empresaria, señalando que utiliza el hijab de una forma incorrecta y combinado con escotes. "¿De qué sirve el hijab con estas cosas?", comentaban algunos de los seguidores árabes de la 'influencer'. El código de vestimenta de Arabia Saudí es estricto, con restricciones que pueden incluso suponer multas.

"Antes coleccionaba bolsos, ahora los regala"

Esta publicación no es la única que ha estallado el debate entre los seguidores de Georgina. Y es que, para publicitar la nueva temporada de su serie, la empresaria ha comenzado una curiosa campaña: "antes coleccionaba bolsos, ahora los regala", se puede leer en una lona en plena Gran Vía. Utilizando un hashtag, #DameUnBolsoGeorgina, sus seguidores pueden recibir una bolsa exclusiva de Georgina Gio "hecha con el material de la lona de Gran Vía".

Sin embargo, algunos de sus seguidores se han sentido algo insultados: "Regala mínimo una LV, Chanel tantas bolsas de diseñador y salen con esto. No se vaya a quedar pobre la señora por regalar bolsas de plástico para el mercado", comentaba un usuario en esta publicación de Instagram, mientras que otros acusaban a la empresaria de falsa humildad: "Yo aún no supero que fue a visitar una casa de niños huérfanos, y llevaba diamantes hasta no poder más", publicaron.

GALERÍA | Los looks más extravagantes de Georgina

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.