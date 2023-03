Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con un look que hubiera llevado hace 30 años

Como ya es habitual, Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, ha cautivado a todos los presentes en su última aparición pública. Cada año, durante el segundo lunes de marzo, se celebra en la Abadía de Westminster el servicio religioso en honor al día de la Commonwealth. Para la ocasión, la duquesa de Cambridge, siguiendo en su línea habitual, ha optado por un look elegante repleto de guiños a Diana de Gales.

Kate ha acudido a la celebración religiosa con un conjunto azul marino con estampado de flores blancas que pertenece a la colección otoño-invierno 2023 de Erdem. El look estaba formado por dos piezas: una elegante chaqueta de silueta peplum, que perfilaba su silueta en la zona de la cintura, y una falda midi con vuelo.

Este conjunto ya avisa la que será una tendencia clave esta primavera, y no hablamos solo del estampado floral. Las prendas que marcan la cintura van a ganarse un hueco en nuestros armarios, piezas como esta chaqueta de Middleton que perfilan una silueta tipo reloj de arena todavía más acentuada gracias al volumen añadido a la cadera.

Kate Middleton en la celebración religiosa por el Día de la Commonwealth Samir Hussein/WireImage

Su patrón recuerda a la mítica silueta 'New Look' con la que Dior revolucionó la industria de la moda en los años 40, razón por la cual este look da esa imagen clásica que llama mucho la atención. Esta silueta está caracterizada por una cintura de avispa y un cuerpo ceñido que pronuncia las curvas de la mujer a su máximo nivel, como se puede ver en las últimas imágenes de Kate Middleton.

La princesa de Gales ha combinado este dos piezas con unos zapatos de Gianvito Rossi y un bolso de mano de Emmy London, ambos en la misma tonalidad que el conjunto de Erdem. También del mismo tono de azul eran los guantes que Kate ha llevado en la mano, así como el sombrero de ala ancha con lazo que ha coronado su look.

Joyas en homenaje a Diana de Gales

Pero si hay un accesorio que ha llamado la atención, y que confirma definitivamente el homenaje a Lady Di que Kate ha hecho en este acto, son los pendientes. Estas deslumbrantes joyas, hechas de zafiro y diamantes, pertenecieron anteriormente a la princesa Diana, y Kate los ha rescatado de su joyero, como ya había hecho en otras ocasiones.

La princesa de Gales ha llevado su anillo de pedida, que también perteneció a la princesa Diana, y un llamativo broche en la solapa de su chaqueta. Se trata de una pieza de 1863, un regalo a la princesa Alexandra de Dinamarca por parte de las mujeres de Gales cuando esta se casó con Eduardo VII. El broche está compuesto de 18 diamantes dispuestos en círculo que encierran el escudo de Gales, formado también por diamantes, así como por rubíes y esmeraldas.

Las joyas de Kate Middleton en el Día de la Commonwealth Samir Hussein/WireImage

